El S&P 500 retrocede un 0,5%

- El S&P 500 aumenta su sensibilidad a la Fed y a los resultados de las 7 Magníficas
- El S&P 500 aumenta su sensibilidad a la Fed y a los resultados de las 7 Magníficas
El sentimiento en los principales índices de Estados Unidos es mixto, con el Nasdaq 100 y el S&P 500 corrigendo, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 suben. Los inversores asimilan las decisiones de la Reserva Federal y los nuevos resultados de las empresas tecnológicas, a la espera de los informes de Apple y Amazon tras el cierre de la sesión. En este contexto, la prórroga de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China durante la visita de Donald Trump a Asia contribuye a una mejora del ánimo.
Las Siete Magníficas marcan el ritmo
La situación del mercado es clara, con la Fed y las 7 Magníficas marcando la fluctuación de Wall Street. Alphabet reportó ingresos y beneficios superiores a lo esperado para el tercer trimestre, lo que impulsó fuertes beneficios en las operaciones posteriores al cierre. Microsoft presentó buenos resultados, pero las previsiones de ventas para el próximo trimestre no tuvieron una acogida muy positiva en el mercado. Meta mejoró sus resultados y aumentó su plan de inversión, pero las acciones de la compañía se desplomaron tras la publicación
Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, están moderando las expectativas de un recorte de tipos en diciembre. El presidente del banco central evaluó que la inflación se mantiene algo elevada y que continúa el proceso de desaceleración de la dinámica de precios en el sector servicios. También señaló un claro debilitamiento de la demanda laboral, con despidos aún bajos, pero también contrataciones. Enfatizó que la suspensión de las actividades gubernamentales lastra la actividad económica, pero que este efecto debería revertirse una vez finalizada. El dólar se ha fortalecido significativamente y los índices bursátiles han caído, lo que se traduce en un sentimiento más cauteloso y una mayor sensibilidad de las valoraciones a los resultados económicos que se publiquen.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El Dax 40 retrocede ante las dudas por los acuerdos comerciales
El Ibex 35 corrige en otra importante sesión de resultados
El Nasdaq 100 lidera las caídas de Wall Street
El precio del Bitcoin se hunde más de un 3%
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.