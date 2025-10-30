El S&P 500 retrocede un 0,5%

El sentimiento en los principales índices de Estados Unidos es mixto, con el Nasdaq 100 y el S&P 500 corrigendo, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 suben. Los inversores asimilan las decisiones de la Reserva Federal y los nuevos resultados de las empresas tecnológicas, a la espera de los informes de Apple y Amazon tras el cierre de la sesión. En este contexto, la prórroga de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China durante la visita de Donald Trump a Asia contribuye a una mejora del ánimo.

Las Siete Magníficas marcan el ritmo

La situación del mercado es clara, con la Fed y las 7 Magníficas marcando la fluctuación de Wall Street. Alphabet reportó ingresos y beneficios superiores a lo esperado para el tercer trimestre, lo que impulsó fuertes beneficios en las operaciones posteriores al cierre. Microsoft presentó buenos resultados, pero las previsiones de ventas para el próximo trimestre no tuvieron una acogida muy positiva en el mercado. Meta mejoró sus resultados y aumentó su plan de inversión, pero las acciones de la compañía se desplomaron tras la publicación

Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, están moderando las expectativas de un recorte de tipos en diciembre. El presidente del banco central evaluó que la inflación se mantiene algo elevada y que continúa el proceso de desaceleración de la dinámica de precios en el sector servicios. También señaló un claro debilitamiento de la demanda laboral, con despidos aún bajos, pero también contrataciones. Enfatizó que la suspensión de las actividades gubernamentales lastra la actividad económica, pero que este efecto debería revertirse una vez finalizada. El dólar se ha fortalecido significativamente y los índices bursátiles han caído, lo que se traduce en un sentimiento más cauteloso y una mayor sensibilidad de las valoraciones a los resultados económicos que se publiquen.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

