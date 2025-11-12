El Nasdaq 100 pierde el soporte de los 23.400 puntos

La sesión de hoy en Wall Street se desarrolla con un tono mixto. Los inversores siguen reaccionando a los informes sobre un posible fin del cierre parcial del gobierno estadounidense, que ya ha dejado una huella clara en el mercado y en los datos macroeconómicos. El Nasdaq 100 corrige 3 décimas retrocediendo por debajo de los 23.400 puntos.

Las esperanzas de un acuerdo político en Washington es el principal factor que podría impulsar la mejora del sentimiento, ya que el fin de la parálisis administrativa permitiría reanudar la publicación de informes económicos clave y restablecería una mayor transparencia en la evaluación del estado de la economía estadounidense. Al mismo tiempo, el mercado sigue de cerca las señales de la Reserva Federal. Las últimas débiles lecturas del mercado laboral, incluido un decepcionante informe de ADP, han reforzado las expectativas de que la Fed pueda recortar los tipos de interés en la próxima reunión de diciembre. Tal escenario se interpretaría como una clara señal de apoyo a la economía tras un período de ajuste monetario. Existen discrepancias visibles dentro de la propia Fed sobre las decisiones futuras, con algunos miembros que abogan por la cautela, temiendo que una relajación monetaria demasiado rápida pueda reavivar las presiones inflacionistas.

El crecimiento económico se mantiene moderado en Estados Unidos, aunque ya se observan señales de desaceleración en ciertos sectores, particularmente en la manufactura y el comercio exterior. Por otro lado, la incertidumbre en torno a las cadenas de suministro globales y los datos económicos más débiles de China representan factores de riesgo que podrían disminuir el apetito por el riesgo de los inversores.

Actualmente, el mercado se debate entre la esperanza de una resolución política a la crisis presupuestaria y las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal. Esta combinación pone de manifiesto la fragilidad del equilibrio actual. Si el cierre del gobierno llega a su fin y la Reserva Federal adopta una postura más flexible en diciembre, el mercado bursátil estadounidense podría cerrar el año con una confianza significativamente mejorada. Por ahora los inversores se mantienen cautelosos, conscientes de que cualquier nueva declaración de Trump o de la Reserva Federal podría revertir rápidamente el ánimo del mercado.

Acciones más destacadas del Nasdaq 100

Las acciones de Bill Holdings (BILL.US) suben un 12% motivadas porque el grupo está explorando diversas opciones estratégicas, incluida una posible venta.

Las acciones de OKLO (OKLO.US) suben un 11% gracias a los informes de un aumento en efectivo y equivalentes en el tercer trimestre y un nuevo enfoque estratégico en la obtención de la aprobación del Departamento de Energía de EE. UU. El optimismo de los inversores refleja una creciente confianza en las perspectivas de la compañía en el sector de la tecnología nuclear y el potencial de los reactores de próxima generación. El aumento es notable, especialmente considerando la volatilidad de los precios y la dinámica del mercado previas.

Las acciones de AMD (AMD.US) suben un 8% impulsadas por las optimistas previsiones para el mercado de centros de datos de IA, que la CEO Lisa Su estima podría alcanzar el billón de dólares en 2030. La compañía prevé un rápido crecimiento de los ingresos procedentes de centros de datos, hasta decenas de miles de millones de dólares en 2027, gracias a los nuevos chips GPU y los sistemas Helios. Los inversores también reaccionan positivamente a los sólidos resultados del tercer trimestre de 2025 de AMD, con unos ingresos que aumentaron un 36% hasta los 9.250 millones de dólares y un beneficio por acción de 1,20 dólares, superando las expectativas de los analistas. Las acciones han ganado más del 90% en lo que va de año, mientras que AMD también se está expandiendo a los sectores aeroespacial, de defensa y de telecomunicaciones, lo que respalda su potencial de crecimiento a largo plazo.

IBM (IBM.US) sube un 2,5% durante la sesión de hoy. Las acciones de la compañía suben por noticias positivas sobre avances en tecnología cuántica, incluyendo el lanzamiento del nuevo procesador Quantum Nighthawk, capaz de manejar circuitos un 30% más complejos.

Las acciones de Circle Internet Group (CRCL.US) caen un 7% después de que la compañía reportara una disminución en su tasa de retorno de reservas del tercer trimestre. Si bien la empresa superó las expectativas de los analistas en el tercer trimestre y pronostica que su margen de ingresos para todo el año, después de los costos de distribución, se ubicará en el extremo superior de las previsiones anteriores, los inversores se mantienen cautelosos. Circle Internet, especializada en tecnología de divisas estables, también indica que los gastos operativos podrían aumentar en comparación con las previsiones anteriores, lo que explica la caída del precio de las acciones.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

