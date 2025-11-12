Las acciones de AMD suben un 5% en el premercado

Las acciones de AMD (AMD.US) suben un 5% después de que la CEO de la compañía, la Dra. Lisa Su, pronosticara, durante la presentación de la compañía a los accionistas, que el mercado de centros de datos para IA podría alcanzar el billón de dólares en 2030. Su describió la demanda de computación para IA como "más rápida que nunca antes vista" y detalló los planes para que los ingresos de AMD por centros de datos alcancen decenas de miles de millones de dólares para 2027 mediante nuevas GPU y sistemas Helios a escala de rack. El alza de las acciones de AMD y otros valores relacionados con la IA también mejora el sentimiento en torno al Nasdaq 100.

En este escenario, AMD y ARM ganan terreno, mientras que Intel pierde cuota de mercado en el mercado global de microprocesadores durante el tercer trimestre de 2025. AMD aspira a alcanzar los 100.000 millones de dólares en ingresos anuales por centros de datos en un plazo de cinco años, impulsada por la expansión de su presencia en el mercado de la computación para inteligencia artificial, dominado por Nvidia.

A pesar del liderazgo indiscutible de Nvidia, Morgan Stanley señala que el éxito de AMD dependerá de ser superior a Nvidia en los aspectos más importantes para los clientes, como la eficiencia, el consumo energético y el retorno de la inversión. AMD planea competir con Nvidia con sus aceleradores MI400 de próxima generación y los sistemas en rack Helios, previstos para 2026.

Previsiones de AMD

La directora financiera Jean Hu pronosticó que, en los próximos 3 a 5 años, AMD espera: Crecimiento anual del 35% en toda la compañía. Crecimiento anual del 60% en los ingresos de los centros de datos. Aumento del beneficio por acción hasta los 20 dólares en ese período (frente a los 2,68 dólares previstos para 2025, según LSEG).

AMD prevé márgenes brutos de entre el 55% y el 58%.

AMD destacó el buen momento que atraviesan tanto las GPU como las CPU , señalando: Los chips de IA de Instinct ya se utilizan en 7 de las 10 principales empresas de IA. Los procesadores EPYC representan aproximadamente el 40 % de los ingresos mundiales por CPU para servidores.

Se espera que los próximos productos, como la GPU MI450 y las soluciones de rack Helios, aceleren las implementaciones en la nube y amplíen la cuota de mercado entre 2026 y 2027.

AMD también anunció la obtención de contratos de diseño personalizado en los sectores aeroespacial, de defensa y de comunicaciones , que se expandirán a partir de 2026, lo que respalda una trayectoria de crecimiento plurianual en IA.

Los envíos totales de unidades aumentaron un 3,9 % intertrimestral, superando el promedio estacional del 2,4 %, gracias a las mayores ventas en los segmentos de CPU para servidores y portátiles.

La cuota de mercado de Intel disminuyó 157 puntos básicos (–1,57 %) hasta el 64,2 %, continuando su descenso acumulado durante varios trimestres.

La cuota de mercado de AMD aumentó 108 puntos básicos (+1,08 %) hasta el 22,1 %, lo que refleja la sólida demanda de sus procesadores Ryzen y EPYC.

Las CPU basadas en ARM ganaron 49 puntos básicos (+0,49 %), alcanzando el 13,7 % del total de unidades, su nivel más alto hasta la fecha.

Los datos ponen de manifiesto la creciente competencia en el mercado de las CPU, ya que AMD y ARM están erosionando progresivamente el dominio que Intel ha mantenido durante mucho tiempo en el sector de los ordenadores personales y los centros de datos.

Principales métricas de AMD

Los resultados del tercer trimestre de 2025 superaron todas las expectativas: Beneficio por acción: 1,20 $ (frente a la estimación de 1,12 $) Ingresos: 9250 millones de dólares (+36 % interanual), un récord histórico. Ventas de centros de datos: 4300 millones de dólares (+22 % interanual).

Previsión de ingresos para el cuarto trimestre de 2025: entre 9.300 y 9.900 millones de dólares, por encima del consenso (9.170 millones de dólares).

La directora ejecutiva, Lisa Su, lo calificó como «un claro avance en nuestra trayectoria de crecimiento», impulsado por la creciente demanda de IA y el liderazgo en computación.

Cotización de las acciones de AMD

Las acciones de AMD suben un 97% en lo que va del año y un 16% desde el 6 de octubre, fecha en que la compañía firmó una alianza estratégica de IA con OpenAI. Los inversores ponen el foco en las ambiciosas perspectivas de crecimiento, aunque también advierten sobre los riesgos de ejecución, las presiones en la cadena de suministro y la posible saturación en el gasto en infraestructura de IA. El mercado está atento a si AMD logrará convertir el fuerte impulso de sus productos en una rentabilidad sostenida ante la creciente competencia en infraestructura de IA por parte de Nvidia, Intel y fabricantes de chips personalizados como Broadcom.