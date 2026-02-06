El Nasdaq 100 rebota con fuerza

Después de una semana de caídas y muchas dudas sobre la IA, el Nasdaq 100 está rebotando en la sesión de hoy más de un 1%. Aunque está lejos de recuperarse de las caídas, da un espaldarazo al ánimo de los inversores.

¿Recuperación del Nasdaq 100?

El Nasdaq 100 se recupera parcialmente en la sesión de hoy, en lo que es un rebote después de fuertes caídas. El panorama no ha cambiado nada en la realidad. De hecho, con el anuncio de resultados de Amazon se vuelve a poner foco en las inversiones en IA, con la compañía anunciando un capex de unos 200.000 millones de dólares en el 2026. En total, entre Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon tendrán unos gastos de capital de unos 650.000 millones de dólares. Para hacernos una idea, está cerca de lo que España desembolsa en gasto público (entre 700.000 y 800.000 millones de euros) y superior al PIB de Israel en 2025. De momento, las acciones de Amazon son las más bajistas de la sesión y se desploman un 9%.

Por otro lado, las acciones de Strategy están despuntando un 14%, y las declaraciones de la directiva sobre el riesgo con bitcoin. Afirman que para que Strategy pueda tener problemas en la devolución de su deuda, el bitcoin tendría que caer a 8.000$ y permanecer ahí durante 5 o 6 años. Más allá de las declaraciones de la directiva, lo cierto es que Strategy no tiene vencimientos a la vista. Otras empresas de chips como ARM o AMD también repuntan con fuerzas.

En cualquier caso, los inversores están atentos a como evoluciona el segmento de la IA.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento de este índice tenemos el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.