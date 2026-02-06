Hay un dicho muy repetido en los mercados: “la historia no se repite, pero a menudo rima”. Y en el contexto actual, la rima es evidente. Una vez más, vemos el mismo patrón en una gran tecnológica estadounidense:

Se presentan resultados. Los resultados superan las expectativas. El valor cae por las previsiones de CapEx desorbitadas.

Esta vez la víctima es Amazon, que se desplomó un 4% ayer y cae hoy otro 8% en premarket. El gigante del comercio electrónico, que ayer presentó resultados, ha decidido seguir el camino de otras tecnológicas líderes y apostar de lleno por la inteligencia artificial. Pero esto plantea nuevas dudas: ¿qué podemos esperar ahora del valor? ¿Continuará la senda alcista gracias a la IA o el gasto en CapEx lastrará la acción por falta de conversión en flujos de caja a corto plazo?

¿Qué hace realmente Amazon y por qué el mercado ha reaccionado con tanta dureza a sus resultados?

Amazon es una de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Aunque nació como un marketplace, hoy opera en distintos sectores como pueden ser:

comercio electrónico,

computación en la nube (AWS),

inteligencia artificial,

publicidad digital,

logística,

entretenimiento y streaming,

tiendas físicas.

Esta diversificación le ha permitido innovar y adaptarse a las tendencias del mercado, reduciendo su dependencia de un único sector. Sin embargo, el valor se ha quedado rezagado frente a otras grandes tecnológicas. Así, las acciones de Amazon caen un 4% en lo que va de año y un 6% en los últimos doce meses.

¿Por qué no ha logrado revalorizarse tanto como Microsoft o Alphabet? En parte porque el mercado considera que Amazon podría no capturar tanto valor de la IA como sus competidores. Además, su división más prometedora —AWS— opera en un entorno cada vez más competitivo, donde Microsoft Azure y Google Cloud están ganando terreno.

Todo esto se refleja en unos resultados que han dejado un sabor agridulce entre los inversores.



Resultados sólidos, pero un CapEx desorbitado: el verdadero motivo de la caída de las acciones de Amazon

El patrón que hemos visto a lo largo de las últimas presentaciones de los gigantes tecnológicos vuelve a repetirse con Amazon: buenos resultados, mala reacción. El mercado ya no es complaciente con las grandes tecnológicas. Ahora exige unos resultados por encima del consenso, un outlook claramente superior y un CapEx razonable y justificado.

En el caso de Amazon, los resultados superaron ligeramente las expectativas, con 213.000 millones en ventas frente a los 211.000 millones esperados. Este crecimiento se vio impulsado por dos vertientes claras: las suscripciones de sus servicios, como Prime o Amazon Music, y AWS, la división que sigue siendo el principal motor del grupo.

El problema, sin embargo, no está en los resultados, sino en el outlook conservador y en un CapEx desorbitado que no se corresponde con un crecimiento de ingresos equivalente. Los analistas advierten que el CapEx está creciendo demasiado rápido en comparación con las previsiones de ventas.

La situación del CAPEX de Amazon reflejada en dos gráficas

Esto se aprecia con claridad en las siguientes gráficas. En la primera puede verse cómo el ratio CAPEX/Ventas ha aumentado de forma constante trimestre a trimestre. Este comportamiento refleja un crecimiento sostenido del gasto en capital, que avanza a un ritmo superior al de las ventas.

Cuando el CAPEX crece más rápido que los ingresos, el ratio se eleva, lo que suele interpretarse como:

Mayor riesgo asociado a las inversiones,

Retornos aún no materializados,

Presión sobre la eficiencia a corto plazo.

A corto plazo, no parece que este ratio vaya a disminuir. La clave será comprobar si, a lo largo del próximo año, Amazon consigue compensar este esfuerzo inversor con un mayor crecimiento de ingresos y si la apuesta por la inteligencia artificial logra traducirse en mejoras reales de eficiencia y monetización.

En la segunda gráfica se observa el crecimiento anual del gasto en CAPEX de Amazon, que en algunos periodos se ha duplicado de un año a otro. Este aumento muestra la magnitud del esfuerzo que está realizando la compañía para sostener su estrategia de expansión.

Pone de manifiesto:

Un ritmo de inversión muy elevado,

Un compromiso claro con su infraestructura,

Una transición hacia negocios de mayor potencial

En conjunto, ambas gráficas reflejan la preocupación del mercado respecto al nivel de inversión actual. Aunque pueden interpretarse como un riesgo a corto plazo, también muestran que Amazon está realizando un ajuste estratégico profundo, orientado a posicionarse mejor en los segmentos donde ve mayor potencial de crecimiento.

Outlook conservador y gasto récord: un cóctel que hunde al valor

Para analizar los resultados con mayor detalle, estas son las principales cifras de ingresos y previsiones por segmento que presentó la compañía:

Resultados del cuarto trimestre

Ventas netas de 213,390 millones VS 211,490 millones esperados ( +0.9% respecto al consenso )

Desglose por segmentos

Tiendas online: 82,990 millones VS 82,300 millones esperados ( +0.8% )

82,990 millones VS 82,300 millones esperados ( +0.8% ) Tiendas físicas: 5,860 millones VS 5,880 millones esperados ( ‑0.3% )

5,860 millones VS 5,880 millones esperados ( ‑0.3% ) Servicios a vendedores externos: 52,820 millones VS 53,160 millones esperados ( ‑0.6% )

52,820 millones VS 53,160 millones esperados ( ‑0.6% ) Suscripciones: 13,120 millones VS 12,740 millones esperados ( +3.0% )

13,120 millones VS 12,740 millones esperados ( +3.0% ) AWS: 35,580 millones VS 34,880 millones esperados ( +2.0% )

35,580 millones VS 34,880 millones esperados ( +2.0% ) Norteamérica: 127,080 millones VS 127,210 millones esperados ( ‑0.1% )

127,080 millones VS 127,210 millones esperados ( ‑0.1% ) Internacional: 50,720 millones VS 49,740 millones esperados ( +2.0% )

Previsión del primer trimestre

Resultado operativo previsto de 16,500–21,500 millones VS 22,240 millones esperados ( ‑25.8% a ‑3.3% respecto al consenso )

de 16,500–21,500 millones VS 22,240 millones esperados ( ‑25.8% a ‑3.3% respecto al consenso ) Ventas netas previstas de 173,500–178,500 millones VS 175,540 millones esperados ( ‑1.2% a +1.7% respecto al consenso )

Previsión anual

CapEx previsto de ~200,000 millones VS 146,110 millones esperados ( +36.9% respecto al consenso )

La presentación de Amazon muestra unos buenos resultados trimestrales, pero también un outlook conservador y un CapEx disparado. ¿La consecuencia? Una reacción negativa del mercado que está lastrando las acciones de la compañía.

El problema de Amazon es que el mercado no ve aún cómo el gasto masivo en CapEx se traducirá en ingresos adicionales a corto plazo. Todo esto nos lleva a una pregunta clave: ¿será capaz Amazon de seguir adaptándose al nuevo entorno competitivo y consolidarse como uno de los grandes ganadores de la carrera por la inteligencia artificial?



Amazon en transición: despidos, cierres y una apuesta por la IA

En los últimos meses, Amazon ha sido protagonista de titulares poco favorables. En octubre, la firma anunció el despido de 14.000 empleados, a los que se suma el anuncio de 16.000 despidos adicionales producido recientemente. Además, ha cerrado tiendas físicas de alimentación y conveniencia y se ha visto envuelto en investigaciones regulatorias tanto en Estados Unidos como en Europa.

Esto podría sugerir una empresa en decadencia, pero la realidad es más compleja. Amazon está en transición, no en declive. La compañía está eliminando los activos menos rentables, mejorando la eficiencia y redirigiendo su capital hacia la inteligencia artificial y la nube. Así, Amazon planea invertir 150.000 millones en IA y reforzar la integración de inteligencia artificial en productos como Alexa.

El tiempo dirá si estas inversiones logran aumentar su presencia en cloud e IA o mejorar su eficiencia operativa. Por el momento, las acciones de Amazon firman en 2026 una caída de más del 1%.

