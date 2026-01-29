🔥Las acciones de Meta despegan un 8% tras resultados

Las acciones de Meta se disparan antes de la apertura del mercado un 8% después de que anoche reportara resultados trimestrales y anuales del 2025. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados?

Cifras clave de los resultados de Meta del cuarto trimestre del 2025

Ingresos: 59.893 millones de dólares, +24% interanual y +2,53% frente al consenso de analistas

Beneficio operativo (EBIT): 24.745 millones de dólares, +6% interanual y +3,33% frente al consenso de analistas

Beneficio neto: 22.768 millones de dólares, +9% interanual

Beneficio por acción (BPA): 8,88$, +11% interanual y +8,48% frente al consenso de analistas

Principales métricas detalladas de Meta

Ingresos de Meta y procedencia

Los ingresos de Meta han crecido a un ritmo sólido, con aumentos de más del 20% en todas las geografías. Este crecimiento ha venido del crecimiento de las tres métricas clave. Por una parte, el número de usuarios activos diarios ha crecido un 7% interanual, alcanzando los 3,58 mil millones de usuarios. Por otro lado, las impresiones han crecido un 18% interanual, lo que demuestra la mejora de las herramientas de IA a lo largo del año, con impactos muy positivos en Asia-Pacífico (+24%) y con crecimiento de doble dígito en todas las geografías. Y por último, el precio medio por anuncio ha aumentado en un 6% interanual, siendo la métrica más floja e influida por la caída del 2% interanual de Asia-Pacífico y por un crecimiento más débil en el resto de geografías.

Costes y márgenes de Meta

Aquí empezamos a ver ciertas tensiones. Los costes operativos totales de Meta crecieron en el 4T2025 un 40% interanual, principalmente debido a un incremento del 40,7% de los gastos de I+D. Este aumento se achaca a los desarrollos de la IA, ya sea por el propio desarrollo de los modelos tanto por el aumento de los costes de personal especializado.

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Meta del cuarto trimestre

En nuestra opinión, las métricas operativas empiezan a mostrar el gran impacto de la IA en las apps de Meta. Esto está permitiendo mejorar el tiempo de uso en la plataforma, a la vez que se facilita la creación de contenido por parte de los creadores. Instagram Reels incrementó el tiempo de visualización en Estados Unidos en un 30% interanual, lo que subraya la importancia del formato vídeo en Instagram. Además, pensamos que seguirá ganando protagonismo ya que es mejor tanto para el usuario como para el anunciante. En Facebook también experimentó crecimientos de doble dígito en el consumo de vídeo en Estados Unidos.

De hecho, la IA solo acaba de empezar y el nuevo modelo de aprendizaje ha permitido alargar las secuencias que se usan para estudiar el comportamiento del usuario, lo que mejora la calidad de los datos y permite conocer mejor a los usuarios. Esta mejora del dato repercute de manera positiva en el retorno de los anunciantes, porque se sigue poniendo atención al momento en el que se muestra el anuncio para que tenga un mayor impacto tanto en el usuario como en los ingresos del anunciante.

Meta va a por una super inteligencia personal y es probable que a lo largo del 2026 sigamos viendo nuevas funcionalidades, a la vez que se mejora la experiencia general del usuario en sus apps. La clave está en la relevancia del contenido, y pensamos que Meta va camino tener las apps más completas.

Riesgos de Meta

Dicho lo anterior, todas esas mejoras tienen un coste, que se ve reflejado en el crecimiento de los gastos de I+D en la cuenta de resultados, así como en el capex en el estado de flujo de caja. En el cuarto trimestre del año el capex creció en un 48,2%, mientras que en el año lo hizo en un 87%, hasta los 69.691 millones de dólares y alrededor de 72.000 millones de dólares si tenemos en cuenta el pago de los arrendamientos de los centros de datos. Además, esto no será cosa de un año, sino que en 2026 esta partida será entre un 59% y un 87% más alto, lo que tendrá un gran impacto en la generación de caja.

Aquí está el problema, ya que Meta se ha vuelto una compañía intensiva en capital, y esto puede provocar que el corto plazo pese más en su cotización y desde luego sus flujos de caja libre se verán deteriorados.

Precio objetivo de las acciones de Meta

Con los datos del 2025, pensamos que los ingresos por usuario crecerán con fuerza en el 2026. Sin embargo, ajustamos el capex estimados para los próximos años. Dicho esto, estimamos un precio objetivo para las acciones de Meta de 1.013,2 euros por título, lo que supone un potencial del 40% desde los precios actuales.

Noticias relevantes para la tesis de Meta:

