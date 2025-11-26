El Nasdaq 100 registra subidas en la apertura

El sentimiento inicial en Wall Street en la sesión previa al día de Acción de Gracias es positivo. El Nasdaq 100 avanza un 0,4% debido a las crecientes probabilidades de recortes en diciembre y al optimismo generado por las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. En contraste, las acciones de Alphabet corrigen en estos momentos debido a la recogida de beneficios tras las recientes subidas por los avances en tecnología de inteligencia artificial de la compañía. Por su parte, las acciones de Nvidia repuntan un 1% en estos momentos.

Fuente : Plataforma de XTB

Cotización del Nasdaq 100

El índice tecnológico retoma su tendencia alcista a largo plazo tras superar la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la media móvil de las Bandas de Bollinger durante los últimos 14 días. Mantenerse por encima de esta zona a medio plazo podría sentar las bases para un repunte más extenso. El punto de resistencia más importante es el pico local de la zona de consolidación en los 25.800 puntos.

Fuente : Plataforma de XTB

Empresas destacadas del Nasdaq 100

Autodesk (ADSK.US) sube un 1,7% tras el aumento de su previsión de beneficios ajustados por acción y su previsión para todo el año tras un trimestre sólido, lo que el mercado considera una señal de una demanda fuerte de software y una mayor rentabilidad.



Dell Technologies (DELL.US) cotiza un 4% al alza tras el aumento de su previsión de ingresos y beneficios para todo el año. Destaca el fuerte crecimiento de las ventas de servidores de IA como principal impulsor de la mejora de las perspectivas.



HP Inc. (HPE.US) cae un 0,3% debido a que su previsión de beneficios para el año en curso fue inferior a la esperada. El anuncio de entre 4.000 y 6.000 recortes de empleos para 2028 y el mayor uso de la IA pone de relieve la presión sobre los costes y la transformación empresarial.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.