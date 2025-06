El Nasdaq 100 registra una ligera caída tras la decisión de la Fed 📉

馃彌锔 Dot plot signals slightly slower rate cuts than expected La Reserva Federal no sorprendi贸 a los inversores y decidi贸 mantener sin cambios las tasas de inter茅s en 4.25鈥%鈥4.50鈥%. M谩s importante a煤n, la Fed revis贸 sus proyecciones econ贸micas, se帽alando un crecimiento del PIB m谩s lento, un desempleo ligeramente m谩s alto y una inflaci贸n ligeramente superior en comparaci贸n con las previsiones de marzo. Los mercados de futuros a煤n descuentan alrededor de 50 puntos b谩sicos de relajaci贸n monetaria en 2025 鈥攅quivalente a dos recortes de tasas , a pesar de proyecciones de tasas m谩s altas ( 鈥渄ots鈥 ) para 2026鈥2027 .

La probabilidad de un recorte en septiembre ha subido a aproximadamente 71鈥% , y en octubre a cerca de 85鈥% .

El aumento en las proyecciones para 2026鈥2027 sugiere que si la inflaci贸n se mantiene persistente (o si los aranceles encarecen los precios), la Fed est谩 preparada para reducir el ritmo de los recortes , no acelerarlo.

La tasa de desempleo a finales de 2025 se proyecta en 4.5鈥% , apenas medio punto porcentual por encima del nivel actual 鈥攏o implica una recesi贸n, pero s铆 le da margen a la Fed para mantener una postura restrictiva si los precios no ceden.

La proyecci贸n de inflaci贸n PCE subyacente para el pr贸ximo a帽o es del 3鈥%, lo que implica que una desinflaci贸n m谩s marcada en servicios ser谩 clave antes de que pueda flexibilizarse de manera significativa la pol铆tica monetaria. El gr谩fico de puntos tiene un sesgo restrictivo, ya que aunque la expectativa mediana a煤n prev茅 dos recortes en 2025, hay un giro restrictivo para 2026/2027 (se elimin贸 un recorte respecto a la proyecci贸n de marzo). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Para 2025, siete miembros de la Fed ahora no prev茅n recortes (comparado con cuatro en marzo), y dos pronostican solo un recorte (antes eran cuatro). Fuente: Reserva Federal Nasdaq 100 Estamos observando una reacci贸n moderada del mercado. Los activos de riesgo registran ca铆das leves tras la decisi贸n y la publicaci贸n de las nuevas proyecciones. Sin embargo, los descensos no son significativos, y el mercado aguarda ahora las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell. 聽 Fuente: xStation 5

