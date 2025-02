El Nasdaq 100 retrocede pese a las subidas de Mercado Libre

En el último día de negociación de la semana, estamos siendo testigos de una venta masiva en el mercado de valores. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos están registrando caídas hoy tras la publicación de los datos macroeconómicos al inicio de la sesión en efectivo. En el momento de la publicación, el índice S&P 500 ha bajado un 0,55% hasta los 6.100 puntos, el Nasdaq 100 retrocede un 0,55% a los 22.000 puntos. Gráfico de sentimiento del Nasdaq 100 Fuente: Plataforma de XTB Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos macroeconómicos de Estados Unidos Los datos macroeconómicos sorprendieron a los inversores y empeoraron el sentimiento del mercado. Primero, recibimos los datos preliminares del PMI, un indicador económico que mide la salud del sector manufacturero y de servicios de una economía, que mostraron una caída mayor a la esperada. En esta ocasión, el sector de los servicios fue el principal lastre, mientras que el sector industrial registró un leve crecimiento. El sector de servicios de Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde principios de 2023, lo que señala un aumento de la incertidumbre, una desaceleración en la actividad económica y el aumento de los precios. El optimismo descendió desde niveles cercanos a los máximos de tres años, con las empresas mencionando preocupaciones sobre las políticas gubernamentales, los aranceles y los riesgos geopolíticos. El sentimiento negativo se vio aún más exacerbado por la posterior publicación del informe de la Universidad de Michigan (UoM), que reveló altas expectativas de inflación entre los consumidores. Además, las previsiones de crecimiento del PIB anual cayeron a sólo un 0,6% en febrero, frente a más del 2% del año pasado. Sin duda, esta no es la mejor combinación para los inversores del mercado de valores, que prefieren un entorno estable para el crecimiento de las empresas estadounidenses. Y precisamente esta es la reacción que estamos viendo en la apertura de la sesión en efectivo de hoy. Zona alcista del Nasdaq 100 Pocas empresas del Nasdaq 100 crecen en la última sesión de la semana. Destaca Mercado libre (MELI.US) con una revalorización de más del 7% después de presentar resultados y superar expectativas. La empresa ha presentado beneficios 120 millones de dólares por encima de lo esperado, un crecimiento de ventas de un 37,4% interanual y un aumento del 33% del volumen de pagos. Cotización de Mercado Libre Fuente: Plataforma de XTB. Por otro lado, Celsius Holdings (CELH.US) subió un 26% tras reportar sólidos resultados en el cuarto trimestre y su adquisición de 1.800 millones de dólares de Alani Nu. El acuerdo, que se cerrará en el segundo trimestre, incluye 900 millones de dólares en deuda y 375 millones de dólares en efectivo. Celsius espera un crecimiento inmediato en BPA (beneficio por acción) y 50 millones de dólares en sinergias de costes durante los próximos dos años, lo que fortalecerá su presencia en el mercado en auge de bebidas energéticas. Finalmente, Coca-cola sigue subiendo y mostrándose sólida dentro del índice. Tras sus buenos resultados la empresa sigue creciendo y cuenta con el apoyo de los inversores. En un día rojo para el Nasdaq 100, Coca-cola se anota subidas del 1%. Zona bajista del Nasdaq 100 La mayoría de empresas del Nasdaq 100 retroceden. Sorprenden algunos movimientos como el de Akamai Technologies (AKAM.US), que cayó un 15.6% debido a que las débiles previsiones para 2025 opacaron los sólidos resultados del cuarto trimestre. El BPA proyectado de 6,00–6,40 dólares y los ingresos de 4.000-4.200 millones de dólares no cumplieron con las estimaciones. La compañía también pronosticó un margen operativo del 28%, por debajo de las expectativas. Applovin retrocede más allá del 3% tras acumular sesiones en positivo. Tras la presentación de sus resultados positivos la semana pasada, Applovin registra una sesión en negativo con un retroceso de más de un 3,4%. La empresa del sector tecnológico puede estar experimentando correcciones de su valor tras la euforia y las grandes subidas de la semana pasada. Sus cotizaciones retroceden más de un 14% desde el pico mostrado el día 13 en la presentación de sus resultados. No obstante, aún se encuentra muy por encima de su valoración previa a resultados y mantiene una tendencia alcista. Muy similar a la empresa anterior, Intel registra una sesión negativa tras grandes subidas durante los últimos días. La acción está sufriendo una corrección de más del 2% en la última sesión de la semana. No obstante, tras la presentación sólida de resultados, su valoración se encuentra por encima de la cotización previa a dicho anuncio. Cotización de Applovin ¿Cómo invertir en el Nasdaq? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

