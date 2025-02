Las acciones de Intel se disparan

Las acciones de Intel están subiendo más del 9,5% tras las noticias de que Taiwan Semiconductor Manufacturing y Broadcom están considerando acuerdos separados que podrían dividir al gigante estadounidense de chips en dos entidades. Este dramático desarrollo marca un momento potencialmente transformador para la industria de semiconductores, que apunta tanto a las recientes dificultades de Intel como al panorama cambiante de la fabricación global de chips. Puntos clave de la posible separación de Intel Broadcom examina el negocio de diseño y comercialización de chips de Intel

TSMC está considerando el control de algunas o todas las instalaciones de fabricación de Intel

Las conversaciones son preliminares y no se han presentado ofertas formales

Se necesitaría la aprobación del gobierno de EE. UU. para cualquier acuerdo ¿Cómo sería la nueva estructura de Intel? La división propuesta crearía dos operaciones distintas a la estructura actual de Intel. Broadcom ha estado explorando la adquisición del negocio de diseño y comercialización de chips, mientras que TSMC ha estudiado tomar el control de las instalaciones de fabricación de Intel, potencialmente como parte de un consorcio de inversores. Ambas empresas están trabajando de forma independiente y las conversaciones siguen en las primeras etapas sin que se hayan presentado ofertas formales al directorio de Intel. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Panorama regulatorio La situación ha llamado mucho la atención de la administración Trump, con el presidente ejecutivo interino de Intel, Frank Yeary, liderando las discusiones con posibles pretendientes y funcionarios del gobierno. La Casa Blanca ha indicado que el presidente probablemente se opondría a cualquier acuerdo que implique el control extranjero de las fábricas de Intel, dado el papel fundamental de la empresa en la seguridad nacional. Esta postura agrega complejidad a cualquier acuerdo potencial, particularmente en lo que respecta a la participación de TSMC. Desafíos de fabricación El aspecto de fabricación del acuerdo enfrenta desafíos operativos sustanciales. Reequipar las fábricas de Intel para alinearlas con las especificaciones de TSMC requeriría una inversión significativa y experiencia en ingeniería. Las restricciones a la inmigración podrían obstaculizar la capacidad de TSMC para desplegar a sus ingenieros en los EE. UU., ya que gran parte de su personal técnico proviene de Taiwán y otras regiones fuera de Estados Unidos. Además, la reciente financiación de la Ley CHIPS de Intel viene con requisitos para mantener la propiedad mayoritaria de las instalaciones de fabricación, lo que complica aún más cualquier posible estructura de acuerdo. Contexto del mercado La apertura de Intel a cambios tan drásticos se produce tras un período difícil para la empresa. El precio de sus acciones cayó aproximadamente un 60 % en 2024, lo que llevó a la salida del director ejecutivo Pat Gelsinger en diciembre. La empresa ha tenido dificultades para seguir el ritmo de TSMC en la fabricación avanzada de chips y se perdió en gran medida el auge de la inteligencia artificial dominado por Nvidia. La creciente competencia de Advanced Micro Devices en su negocio de procesadores básicos ha erosionado aún más su posición en el mercado. Perspectivas de los analistas Los analistas han ofrecido perspectivas mixtas sobre los posibles acuerdos. El analista de Bloomberg Intelligence, Charles Shum, advierte que TSMC pone en riesgo su rentabilidad y ventaja competitiva si invierte en las plantas de fabricación de Intel en Estados Unidos, citando los desafíos de integración y la rentabilidad retrasada hasta 2027. El analista de Cantor Fitzgerald, C.J. Muse, adopta una visión más optimista y sugiere que los rumores persistentes de una división entre las operaciones de diseño y fabricación probablemente tengan fundamento. Preparaciones actuales Intel ya ha comenzado a prepararse para posibles cambios estructurales. La empresa recientemente comenzó a operar sus fábricas como si fueran entidades separadas, aceptando pedidos tanto de los equipos de diseño internos como de los clientes externos por igual. Los resultados financieros de la división de fabricación ahora se informan por separado y existen planes para establecer una subsidiaria con su propia junta directiva operativa. Esta reorganización podría facilitar la inversión externa en las operaciones de fabricación, ya sea de clientes o de actores de capital privado. Cotización de las acciones de Intel Las acciones de Intel cotizan por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días y actualmente se acerca al máximo de noviembre. Los alcistas intentarán cerrar la brecha desde agosto en 29 dólares, mientras que los bajistas apuntarán a volver a probar la media móvil simple (SMA) de 100 días en 21,98 dólares. El RSI está marcando máximos más altos en la zona de sobrecompra, mientras que el MACD sigue ampliándose, lo que indica un fuerte impulso.

