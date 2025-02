Coca Cola (KO.US) ha presentado hoy sus resultados del cuarto trimestre de 2024. El productor de refrescos ha roto su racha negativa del trimestre anterior al presentar un repunte en los volúmenes de las ventas. Como resultado, las acciones de Coca Cola se han disparado antes de la apertura del mercado, un movimiento que contrasta con el informe presentado por su máximo competidor, Pepsi, que fue recibido con mayor cautela por parte de los inversores. Resultados de Coca Cola del cuarto trimestre BPA ajustado : $0.55 (previsión: $0.52)

: $0.55 (previsión: $0.52) Ingresos operativos ajustados : $11,500 millones (previsión: $10,670 millones)

: $11,500 millones (previsión: $10,670 millones) Crecimiento orgánico ajustado de ingresos : +14% (previsión: +7.24%)

: +14% (previsión: +7.24%) Efecto precio/mix : +9% (previsión: +6.71%)

: +9% (previsión: +6.71%) Cambio en ventas de concentrados : +5% (previsión: +0.56%)

: +5% (previsión: +0.56%) Volumen de ventas unitarias : +2% (previsión: -0.21%) Nutrición, jugos, lácteos y bebidas de origen vegetal: -1% Refrescos carbonatados: +2% Agua, bebidas deportivas, café y té: +2%

: +2% (previsión: -0.21%) Margen operativo: 24% (vs. 23.1% hace un año; previsión: 22%) Perspectivas para el 2025 de Coca Cola: Crecimiento esperado del BPA ajustado : +2% a +3%

: +2% a +3% Crecimiento esperado de ingresos orgánicos ajustados: +5% a +6% (previsión: +7.09%) Las acciones de Coca Cola se disparan tras resultados A nivel de ingresos, a pesar de una tendencia descendente trimestre a trimestre, Coca Cola ha reportado mejores resultados que el año pasado, superando las dificultades del trimestre anterior. Además, en el cuarto trimestre de 2024, el volumen de ventas aumentó un 2% interanual, un incremento clave para los inversores, dado el descenso en volumen del trimestre anterior. En este sentido, recuperar fuerza en el mercado, especialmente entre los consumidores en Estados Unidos, será clave para mantener el impulso de crecimiento en los próximos trimestres. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los resultados también muestran que Coca Cola ha mejorado su rentabilidad, con un margen operativo del 24% (frente al 23,1% del año anterior). A pesar de que factores externos como las fluctuaciones cambiarias han afectado el margen operativo en el cuarto trimestre, el impacto se ha visto mitigado por el sólido crecimiento orgánico de las ventas, que se han disparado un 14% frente al 7,2% previsto. Además, el efecto precio/mix—que refleja el impacto de la combinación de productos y los cambios de precio en los ingresos—fue aún más pronunciado, situándose en un 9% en el cuarto trimestre, frente al 6,7% estimado. Para 2025, Coca Cola espera un crecimiento del BPA ajustado de entre el 2% y el 3% y un crecimiento orgánico de ingresos de entre el 5% y el 6%, una cifra que se sitúa ligeramente por debajo del consenso del 7%. A pesar de este leve ajuste a la baja, los resultados han disipado algunas preocupaciones sobre las condiciones del mercado que habían surgido entre los inversores tras el informe de ganancias anterior. Como resultado, las acciones de Coca Cola se están anotando una subida de más del 3% en el mercado previo a la apertura. Fuente: Plataforma XTB. En lo que llevamos de año, las acciones de Coca Cola acumulan una subida aproximada del 4,38%.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.