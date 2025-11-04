Las acciones de Acciona lideran la sesión bursátil en España tras anotarse una subida del 1,6%, mientras que las de su filial Acciona Energía se sitúan en segunda posición con un repunte del 1,5%. El motivo de este doblete lo encontramos en que la matriz ha incrementado su control sobre Acciona Energía y ha superado el umbral del 90% de participación directa en su filial antes de decidir si opta por excluirla del mercado bursátil. Este movimiento se produce en un contexto de fuerte volatilidad y revalorización en las acciones de la compañía renovable, que en los últimos meses ha recuperado valor tras un periodo bajista ligado a la caída de precios energéticos.

Acciona alcanza el 90% de Acciona Energía

La matriz Acciona ha alcanzado el 90% del capital de Acciona Energía tras adquirir un paquete adicional del 4,56% mediante tres contratos de permuta financiera (swaps), junto con un 1,7% comprado directamente en mercado, lo que supone una inversión de unos 435 millones de euros al precio actual de cotización, situado en torno a los 21,46 euros por acción y con una capitalización bursátil estimada en 7.000 millones de euros. Así, la participación se reparte entre un 85,46% en propiedad directa y un 4,56% derivado de derechos de voto asociados a instrumentos financieros.

Acciona Energía debutó en la Bolsa española en julio de 2021 a 26,73 euros por acción, logrando máximos de 43 euros en verano de 2022 favorecida por el auge de las renovables en Europa. En los últimos tres meses, las acciones de Acciona Energía han repuntado un 45%. Este contexto de recuperación bursátil, que ha llevado a una subida del 25% en el acumulado del 2025, intensifica el debate interno sobre el futuro bursátil de la filial.

¿Cuál será el futuro de Acciona Energía?

La dirección de Acciona estudia varias opciones para su filial: desde llevar a cabo una exclusión del parqué mediante una OPA de exclusión orientada a los minoritarios, hasta realizar un ‘spin-off’ para separar los negocios de infraestructuras y renovables, promover una fusión con la matriz, buscar socios estratégicos, o mantener la situación actual mientras se evalúa el entorno de mercado. El presidente José Manuel Entrecanales ha reiterado que, aunque se estudian estas alternativas, no hay ninguna decisión definitiva sobre la mesa y la compañía sigue abierta a distintos escenarios futuros.

La consolidación de Acciona como principal accionista reduce drásticamente el capital flotante, limitando todavía más la liquidez y presencia de inversores minoritarios en la cotizada. Esta situación y el elevado porcentaje de control refuerzan la posibilidad de que Acciona lance una oferta de exclusión para adquirir el resto del capital y reestructurar su cartera energética, una operación que repercutiría sustancialmente en el mercado nacional de renovables.

En el conjunto del 2025, las acciones de Acciona se revalorizan un 72% en bolsa.

Fuente : Plataforma de XTB

