Los futuros de los índices estadounidenses abrieron la sesión con un claro sesgo risk-off. Una caída superior al 10% en Microsoft tras sus resultados está lastrando el sentimiento y arrastrando a los principales índices, especialmente al Nasdaq 100, que retrocede cerca de un 2%.

Los únicos valores que destacan al alza hoy son dentro del Nasdaq 100 son Meta Platforms, IBM y Lockheed Martin.

El comportamiento del Nasdaq 100 en la sesión de hoy se está viendo influenciado por una compañía clave: Microsoft. Las acciones de la firma, que ayer presentó resultados, se están hundiendo un 11% en esta jornada, y han borrado varios miles de millones en capitalización bursátil. Los inversores están castigando los resultados presentados, poniendo el foco en dos factores: un CAPEX en IA extremadamente elevado y señales de enfriamiento en el crecimiento de la nube.

Sin embargo, las cifras principales fueron sólidas:

Ingresos: 81.300 millones USD, +17% interanual (por encima de lo esperado)

BPA ajustado: 4,14 USD vs 3,93 USD esperados

El motor cloud sigue creciendo, pero el mercado está muy sensible al “ritmo de cambio”:

Ingresos de Microsoft Cloud: 51.500 millones USD, +26% interanual

Crecimiento de Azure: +39% (destacado como impulsor clave)

El verdadero impacto llegó por el gasto:

CAPEX +66% hasta 37.500 millones USD

Aproximadamente dos tercios destinados a GPUs de IA e infraestructura

Resultado: márgenes operativos comprimidos frente al año anterior

El mensaje de Satya Nadella fue claro: estamos en las primeras fases del ciclo de IA, y el negocio de IA de Microsoft ya es lo suficientemente grande como para rivalizar con algunas de sus franquicias tradicionales —y la compañía planea seguir invirtiendo en toda la cadena de valor de la IA.

No fue un “mal trimestre”, sino una prueba de valoración y paciencia: los resultados superaron expectativas, pero la factura de construir la infraestructura de IA está llegando ahora. La volatilidad puede persistir mientras el CAPEX siga elevado y los márgenes presionados. No es solo Microsoft: el impacto se extiende al conjunto del sector software.

A largo plazo, si las funciones de IA se integran profundamente en Azure y en el software empresarial de Microsoft, estas inversiones podrían traducirse en crecimiento sostenible y, con el tiempo, en una recuperación de la confianza del mercado.