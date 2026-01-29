-
El Nasdaq 100 cae arrastrado por un desplome del 11% en Microsoft tras sus resultados.
-
El sector software sufre ventas generalizadas por el impacto de Microsoft, mientras las Big Tech cotizan en rojo salvo Meta.
-
Microsoft presenta buenos resultados, pero el CAPEX en IA se dispara un 66%, comprime márgenes y dispara la aversión al riesgo.
-
Los datos macro de EE. UU. sorprenden al alza, sin lograr frenar el sentimiento negativo del mercado.
-
Los futuros de los índices estadounidenses abrieron la sesión con un claro sesgo risk-off. Una caída superior al 10% en Microsoft tras sus resultados está lastrando el sentimiento y arrastrando a los principales índices, especialmente al Nasdaq 100, que retrocede cerca de un 2%.
- Las caídas en la renta variable estadounidense también están afectando a las criptomonedas. Bitcoin ha caído hasta la zona de 86.000 dólares, mientras que las acciones de Strategy retroceden más de un 6%.
- Los analistas de UBS elevaron su precio objetivo para Meta Platforms hasta 872 dólares por acción, desde los 830 anteriores. Por su parte, JPMorgan redujo su precio objetivo para Tesla a 145 dólares, desde 150.
- También se observan fuertes pérdidas en el sector software, donde la venta masiva de Microsoft está presionando a compañías como Oracle, Palantir, Intuit, Salesforce y ServiceNow. El conjunto de Big Tech también cotiza débil, con la excepción de Meta Platforms: Amazon, Alphabet y Tesla caen casi un 2%, mientras que Nvidia retrocede alrededor de un 1%. Appe publicará resultados tras el cierre de hoy en Estados Unidos; sus acciones cotizan planas antes del informe.
- En el plano macro, los pedidos de fábrica en Estados Unidos subieron un 2,7% intermensual, superando las expectativas del 1,3% y rebotando desde el -1,3% previo. Las ventas mayoristas de diciembre de 2025 también aumentaron un 1,3%, frente a la previsión de solo un +0,1% tras el -0,4% anterior.
Cotización del Nasdaq 100 en periodo semanal
Los únicos valores que destacan al alza hoy son dentro del Nasdaq 100 son Meta Platforms, IBM y Lockheed Martin.
Mapa de Acciones del Nasdaq 100
Microsoft lastra al Nasdaq 100
El comportamiento del Nasdaq 100 en la sesión de hoy se está viendo influenciado por una compañía clave: Microsoft. Las acciones de la firma, que ayer presentó resultados, se están hundiendo un 11% en esta jornada, y han borrado varios miles de millones en capitalización bursátil. Los inversores están castigando los resultados presentados, poniendo el foco en dos factores: un CAPEX en IA extremadamente elevado y señales de enfriamiento en el crecimiento de la nube.
Sin embargo, las cifras principales fueron sólidas:
-
Ingresos: 81.300 millones USD, +17% interanual (por encima de lo esperado)
-
BPA ajustado: 4,14 USD vs 3,93 USD esperados
El motor cloud sigue creciendo, pero el mercado está muy sensible al “ritmo de cambio”:
-
Ingresos de Microsoft Cloud: 51.500 millones USD, +26% interanual
-
Crecimiento de Azure: +39% (destacado como impulsor clave)
El verdadero impacto llegó por el gasto:
-
CAPEX +66% hasta 37.500 millones USD
-
Aproximadamente dos tercios destinados a GPUs de IA e infraestructura
-
Resultado: márgenes operativos comprimidos frente al año anterior
El mensaje de Satya Nadella fue claro: estamos en las primeras fases del ciclo de IA, y el negocio de IA de Microsoft ya es lo suficientemente grande como para rivalizar con algunas de sus franquicias tradicionales —y la compañía planea seguir invirtiendo en toda la cadena de valor de la IA.
No fue un “mal trimestre”, sino una prueba de valoración y paciencia: los resultados superaron expectativas, pero la factura de construir la infraestructura de IA está llegando ahora. La volatilidad puede persistir mientras el CAPEX siga elevado y los márgenes presionados. No es solo Microsoft: el impacto se extiende al conjunto del sector software.
A largo plazo, si las funciones de IA se integran profundamente en Azure y en el software empresarial de Microsoft, estas inversiones podrían traducirse en crecimiento sostenible y, con el tiempo, en una recuperación de la confianza del mercado.
El descuento actual de las acciones de Microsoft frente a la EMA200 (línea roja) se acerca al 15%.
Fuente: xStation5
