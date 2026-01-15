Conclusiones clave Los futuros del Nasdaq 100 rompen la racha bajista

Los grandes resultados de TSMC están impulsando al índice y renovando el optimismo en torno a la IA

Los futuros del Nasdaq 100 rompen la racha bajista de tres días, recuperándose de la media móvil exponencial de 30 días gracias al renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial tras los resultados récord del gigante de los semiconductores TSMC. La caída del riesgo geopolítico ayuda a mejorar el apetito general por el riesgo, aunque la temporada de resultados mantiene a los inversores alerta. Cotización del Nasdaq 100 La ola de ventas de ayer en el Nasdaq 100 se detuvo antes del nivel de retroceso de Fibonacci de 61.8 de la ola de ventas de octubre-noviembre de 2025. El contrato cerró en la EMA30 (morado claro), listo para un repunte exitoso desde el inicio de la jornada europea. Las ganancias están limitadas actualmente por el nivel de Fibonacci de 78.6 y podrían acelerarse o estancarse ante la publicación de nuevas subidas bancarias a finales de esta sesión. Fuente: xStation5 ¿Qué impulsa al Nasdaq 100 hoy? TSMC alcanzó el hito de 1 billón de dólares taiwaneses en ingresos , con un crecimiento récord del 35% en su beneficio neto en el cuarto trimestre de 2025. La computación de alto rendimiento sigue siendo el principal motor de su negocio; los chips avanzados (de 7 nm o menos) representan actualmente el 77% de los ingresos por obleas.

La compañía planea invertir entre 52.000 y 56.000 millones de dólares en inversiones de capital en 2026 , lo que demuestra una gran confianza en la perdurabilidad del auge mundial de la IA. La compañía prevé un crecimiento de los ingresos de alrededor del 30%, superando las estimaciones de los analistas, ya que la demanda de aceleradores de IA por parte de clientes como Nvidia, AMD y los principales operadores de centros de datos se mantiene sólida. La expansión incluye nuevas instalaciones de fabricación en EE. UU., Japón y Alemania, mientras que TSMC mantiene su desarrollo de chips avanzados en Taiwán.

El riesgo geopolítico se ha reducido ligeramente después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, mostrara un tono más suave respecto a Irán, lo que sugiere que las protestas se han calmado y reduce el temor a una inminente acción militar estadounidense. Esto contribuyó a moderar la demanda de activos refugio que había impulsado el oro y el petróleo a máximos de varias sesiones. A pesar del retroceso, las tensiones geopolíticas siguen siendo elevadas y los conflictos en curso siguen limitando el apetito por el riesgo en Wall Street.

Los sólidos resultados de los bancos estadounidenses podrían tener un doble impacto en el sector tecnológico. Los sólidos resultados del cuarto trimestre de Morgan Stanley, Goldman Sachs y BlackRock podrían impulsar el apetito por el riesgo en Wall Street, pero el reequilibrio de capital podría reorientar los fondos hacia el sector financiero, que se encuentra bajo presión recientemente, lo que podría limitar las ganancias adicionales de acciones tecnológicas como Nvidia (que subió un 0,9% antes de la apertura del mercado).

