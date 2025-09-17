El Nasdaq 100 sin movimiento antes del anuncio de la FED

El Nasdaq 100 inicia la sesión en rango lateral a la espera de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. El consenso del mercado descuenta un recorte de 25 puntos básicos, movimiento que previsiblemente será confirmado por Jerome Powell en la comparecencia prevista para las 20:00 horas (hora española).

Las acciones destacadas del Nasdaq 100

Dentro del Nasdaq 100, el sesgo alcista estuvo liderado por Netflix, que avanzó un 1,9%, acompañada por las subidas de Intuit (+0,95%), Lululemon (+1%), Adobe (+0,8%) y Airbnb (+0,7%). En contraste, en el grupo de los valores más débiles destacaron los descensos de Intel (-1,5%), Palantir (-1,2%), ASML (-1,2%) y Micron (-0,74%).

En cuanto a las llamadas Siete Magníficas, el balance fue mayoritariamente negativo, con caídas generalizadas en Microsoft (-0,3%), Nvidia (-2,3%), Alphabet (-0,1%), Amazon (-0,8%), Meta (-0,8%) y Tesla (-2,2%). La única excepción la marcó Apple, que logró repuntar un 0,6%.

El sentimiento del Nasdaq 100

El sentimiento del Nasdaq 100 es generalmente sosegado a la espera de conocer los anuncios de esta tarde. La atención de los inversores estará centrada no solo en el ajuste de tipos, sino también en las proyecciones económicas y el tono del discurso del presidente de la Fed, factores que podrían definir la volatilidad en la segunda parte de la jornada.

Noticias del Nasdaq 100

Las acciones de Nvidia (NVDA.US) retroceden un 2,3% en la sesión de hoy tras el anuncio por parte del mercado chino para dejar de comprar chips de Nvidia. El regulador de internet de China ha prohibido a las principales compañías tecnológicas del país, entre ellas ByteDance y Alibaba, adquirir los chips de inteligencia artificial de Nvidia. La Administración del Ciberespacio de China (CAC) ordenó detener tanto las pruebas como los pedidos del modelo RTX Pro 6000D, un producto diseñado específicamente para el mercado chino. La medida refuerza los esfuerzos de Pekín por impulsar su industria doméstica de semiconductores y reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos en un contexto de creciente rivalidad estratégica.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

