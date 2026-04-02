Sin paz en Irán, sin paz en el mercado

Conclusiones clave El mercado entra en modo risk-off tras el discurso de Trump, sin señales de desescalada.

tras el discurso de Trump, sin señales de desescalada. Datos mixtos de EE.UU. refuerzan la incertidumbre sobre crecimiento y empleo.

El discurso de Donald Trump sobre el conflicto con Irán no logró calmar los temores del mercado; por el contrario, parece haberlos intensificado. Wall Street registra caídas relevantes en los principales índices. El Russell 2000 lidera las pérdidas, con futuros cayendo más de 2%. El S&P 500 y el Dow Jones muestran mayor resiliencia, con pérdidas que se moderan a 1,4%. Datos macroeconómicos: Se publicaron nuevos datos del mercado laboral en EE.UU. :

: El informe Challenger indica que los despidos podrían aumentar a 60,62k .

indica que los despidos podrían aumentar a . Las solicitudes iniciales de desempleo se ubicaron por debajo de lo esperado, en 202k .

se ubicaron por debajo de lo esperado, en . La BEA también publicó datos de comercio exterior. Las importaciones subieron a USD 372 mil millones y las exportaciones a USD 66,31 mil millones, resultando en un balance comercial de USD 57,3 mil millones, frente a expectativas de un déficit de USD 60,5 mil millones. Noticias corporativas: Exxon (XOM.US): Las compañías de energía suben ante expectativas de mayores precios del petróleo. La acción avanza 2% .

Las compañías de suben ante expectativas de mayores precios del petróleo. La acción avanza . Globalstar (GSAT.US): El Financial Times reporta que Amazon planea adquirir la empresa satelital. La acción sube cerca de 15% .

El reporta que planea adquirir la empresa satelital. La acción sube cerca de . Immunovant (IMVT.US): La farmacéutica cae 7% tras informar que dos estudios avanzados no mostraron los resultados esperados.

La farmacéutica cae tras informar que dos estudios avanzados no mostraron los resultados esperados. Blue Owl (OBDC.US): Más fondos de crédito privado están suspendiendo retiros. La acción cae hasta 6%.

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