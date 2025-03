¿Las Siete Magníficas o las Siete Maléficas?

Las Siete Magníficas se hunden con el Nasdaq 100 en lo que va de año. El Nasdaq 100 fue el líder indiscutible de las subidas de los mercados mundiales durante el 2024, impulsado por las acciones de las Siete Magníficas: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla. No obstante, este 2025 no están dando muchas alegrías. La euforia de las empresas tecnológicas parece haber terminado y el dinero se ha movido a otros sectores como el de defensa. Pero ¿han perdido su potencial de inversión? ¿Cuánto han crecido las Siete Magníficas? En lo que va de año el Nasdaq 100, ha retrocedido un 6%. Desde el colapso de la inteligencia artificial y las dudas sobre la inversión en las grandes tecnológicas, los mercados no le han dado tregua, aunque hay compañías que se han visto más afectadas que otras. En el caso concreto de las Siete Magníficas, los resultados de crecimiento presentados al finalizar el 2024 nos muestran un marco muy diverso entre las diferentes compañías del grupo. Tesla y Apple no crecen, Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta lo hacen a un ritmo alto y positivo, pero Nvidia presenta un crecimiento sin precedentes. Fuente: Elaboración propia a través de los resultados de las compañías Tesla y Apple comenzaron a mostrar signos de debilidad y las consecuencias de sus malos resultados ya en 2024. El crecimiento de los ingresos de ambas empresas respecto al 2023 fue, respectivamente, de un 1% y un 2%. Estos porcentajes se situaron muy por debajo de las expectativas del consenso de analistas y contrastan significativamente con el resto de magníficas, cuyos ingresos crecieron, de media, un 16%, siendo Nvidia un caso excepcional que se disparó un 126%. Los mercados no perdonaron y la cotización de las acciones de Tesla y de Apple ya retrocedían un 31% y un 5% en el mismo periodo del año anterior. La falta de innovación y de productos adaptados a los mercados en los que operan ya les estaban pasando factura a las compañías. Por otro lado, el desempeño de las Siete Magníficas cuyos ingresos han crecido a un ritmo medio positivo muestra un crecimiento en el valor de sus cotizaciones, destacando Meta por encima del resto, con una revalorización del 43%. Además, de acuerdo con los buenos resultados presentados, Nvidia crecía por encima del resto un 86%, un movimiento poco habitual en los mercados. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Bloomberg Precisamente por lo extraordinario de ese comportamiento, Nvidia no ha sido capaz de soportar las malas noticias de principios de año y en lo que llevamos de 2025 acumula un retroceso del 14%. Apple, Alphabet y Amazon presentan una pérdida de valor considerable, cercana al 10%, mientras que Tesla retrocede un 39%. Meta, por su parte, se mantiene estable y Microsoft retrocede un 8%. Las Magníficas con proyección Apple, Alphabet y Amazon presentan una pérdida de valor considerable, cercana al 10%, mientras que Tesla retrocede un 39%. Meta, por su parte, se mantiene estable y Microsoft retrocede un 8%. A pesar de las caídas que ha registrado el grupo en general, hay ciertas acciones que aún se mantienen en pie. Meta y Microsoft han conseguido mantener un crecimiento sostenido de sus ingresos durante los últimos años. Meta ha firmado un crecimiento de un 15%, mientras que Microsoft registra unos crecimientos del 12% respecto al 2019 con los que mantiene una evolución positiva de sus márgenes de, aproximadamente, un 40%. Estos márgenes son superiores al resto de magníficas, que rondan el 30% en el mejor de los casos, o se desploman, como el caso de Tesla o Amazon, que rozan los valores negativos. Además, estas compañías han sido capaces de adaptarse a la evolución del mercado y buscar nuevas innovaciones que les reporten beneficios futuros para lograr mantener este ritmo de crecimiento. Fuente: Elaboración propia a través de los resultados de las compañías En este escenario, Meta destaca por delante de Nvidia y Microsoft. Cabe destacar que Meta es principalmente una empresa publicitaria que ha construido la infraestructura necesaria para el intercambio de información entre usuarios, las redes sociales. La compañía cuenta con dos líneas principales de negocio: las redes sociales (Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger y Threads) y Meta Labs, encargada de la creación de tecnología de vanguardia y futuras necesidades tecnológicas. Además, los resultados de 2024 mostraron un crecimiento del 22% de los ingresos en el sector de las apps y un 13% en la línea de Meta Labs, aunque esta última ha presentado unos costes operativos significativamente elevados. Meta ha aprovechado el cambio de tendencia política americana para limitar la censura de sus redes sociales, lo que parece haber convencido a sus consumidores. Además, han logrado mil millones de descargas de su aplicación de inteligencia artificial “Llama”, diseñada para implementarse en sus aplicaciones y aumentar la recogida de datos de los usuarios por parte de la compañía. Esta herramienta no se limita únicamente a las plataformas de Meta, ya que la están usando actualmente otras empresas como Spotify o AT&T, lo que confirma la adopción y demanda de sus servicios. Actualmente, la mayoría de los ingresos de Meta provienen de la publicidad generada en Facebook e Instagram. Esto supone un problema debido al aumento en las regulaciones respecto a la protección de datos de los usuarios a nivel mundial. Esta restricción de información limita fuertemente la capacidad de Meta de proporcionar un entorno atractivo para las empresas para invertir en sus productos de publicidad y están tratando de buscar soluciones. Por ello, sorprende cómo a pesar de la disminución en la impresiones de los anuncios en estas plataformas, pasando de un 26% a un 6%, la compañía ha sido capaz de adaptarse y mantener el crecimiento de sus ingresos. ¿Cómo lo han conseguido? Aumentando el precio de sus anuncios hasta un 14%. Estos resultados confirman la capacidad de generación de ingresos de Meta y su fortaleza respecto al resto de las Siete Magníficas: la sociedad siempre va a necesitar publicidad y Meta está demostrando ser capaz de proporcionar los entornos idóneos para las empresas y ser capaz de rentabilizarlo. Las Magnificas que dejan de brillar En el extremo contrario, Tesla y Apple son las grandes candidatas a ser destronadas. El mal desempeño de ambas durante los últimos trimestres las están sacando del foco de los inversores. Tesla no consigue vender sus coches y Apple sus teléfonos. Tesla ha vendido un 8% menos de vehículos en 2024 respecto al año anterior y los últimos informes de Europa y Asia afirman que en lo que va de año en 2025 ha vendido menos del 50% respecto al mismo periodo en 2024. Este escenario apocalíptico llega junto al posicionamiento político de su CEO, La unión del magnate al presidente americano Donald Trump y sus declaraciones controvertidas han provocado un desplome de la imagen de la compañía. La que se erigió como la gran tecnológica centrada en la innovación y a la vanguardia de la automoción ya no convence y sus competidores la adelantan por la derecha. y los últimos informes de Europa y Asia afirman que en lo que va de año en 2025 ha vendido menos del 50% respecto al mismo periodo en 2024. Este escenario apocalíptico llega junto al posicionamiento político de su CEO, Elon Musk . La que se erigió como la gran tecnológica centrada en la innovación y a la vanguardia de la automoción ya no convence y sus competidores la adelantan por la derecha. De hecho, su principal competidor chino, BYD , ha anunciado recientemente ser capaz de mejorar los sistemas de carga de sus vehículos, un problema al que la compañía de Fuente: Elaboración propia a través de los resultados de las compañías Del mismo modo, Apple apenas crece desde el año 2022. La empresa tecnológica presentó un crecimiento negativo en 2023 y el año pasado apenas creció un 2%. Apple ha tratado de resolver su problema de ventas de productos con un aumento del peso de sus servicios respecto al total de ingresos pero no parece ser suficiente. Los resultados presentados han mostrado un crecimiento del 13% de los ingresos de los servicios y una disminución del 1% en los ingresos de los productos. El declive de Apple se debe principalmente a que los consumidores cada vez tardan más en cambiar sus dispositivos móviles debido a la falta de innovación en los mismos y al aumento de compañías en el sector de los dispositivos móviles que le han arrebatado cuota de mercado a la tecnológica americana. A Apple se le está agotando la batería y parece no ser capaz de revertir la situación. Si Tesla y Apple pierden su brillo, ¿cuáles serán las próximas magníficas? Se especula que la gran candidata a destronar a las grandes tecnológicas es Berkshire Hathaway. Actualmente el holding de inversiones de Warren Buffett ya ha superado a Tesla en capitalización de mercado. Aunque aún está lejos de alcanzar a Apple, que sigue siendo la empresa con mayor capitalización, el adelantamiento a Tesla supone un punto de inflexión tanto para los inversores como para las compañías. A diferencia de las Siete Magníficas, Berkshire Hathaway acumula un crecimiento del 15,7% del valor de su cotización en lo que va de año.

