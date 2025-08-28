El Nasdaq 100 sube a pesar de Nvidia

El Nasdaq 100 comienza la sesión con ligeras subidas a pesar de que la compañía de referencia, Nvidia, está teniendo una mala jornada después de presentar sus resultados al cierre de ayer. Sin embargo, tiene algunos valores que están impulsando al selectivo y amortiguando el peso de la compañía líder en IA.

Nvidia lastra al Nasdaq 100

Los resultados de Nvidia no convencieron al mercado a pesar de que en líneas generales consiguió batir expectativas. Cómo ya hemos comentado en ocasiones, cuando una compañía cotiza a múltiplos tan altos cualquier cifra que no guste puede provocar caídas en su precio. Aún así, los descensos de Nvidia rondan el 2%, por lo que el castigo no es demasiado severo.

La parte alta del Nasdaq 100 está liderada por Datadog, que sube más de un 5%. Por su parte, le siguen las acciones de MercadoLibre, aunque no hay grandes referencias en las primeras posiciones. También suben las acciones de Broadcom, que se anotan un repunte de más de un 2%.

Los movimientos dentro de las empresas relacionadas con la IA no son tan claros. Por un lado, Micron y AMD están en el terreno positivo, mientras que SuperMicro se ubica en la parte baja. Esto explica que el Nasdaq 100 no se vea castigado en exceso por los resultados de Nvidia, ya que

Fuente: Plataforma de XTB

