El Nasdaq 100 sube a pesar de Nvidia

El Nasdaq 100 comienza la sesión con ligeras subidas a pesar de que la compañía de referencia, Nvidia, está teniendo una mala jornada después de presentar sus resultados al cierre de ayer. Sin embargo, tiene algunos valores que están impulsando al selectivo y amortiguando el peso de la compañía líder en IA.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Nvidia lastra al Nasdaq 100
Los resultados de Nvidia no convencieron al mercado a pesar de que en líneas generales consiguió batir expectativas. Cómo ya hemos comentado en ocasiones, cuando una compañía cotiza a múltiplos tan altos cualquier cifra que no guste puede provocar caídas en su precio. Aún así, los descensos de Nvidia rondan el 2%, por lo que el castigo no es demasiado severo.
La parte alta del Nasdaq 100 está liderada por Datadog, que sube más de un 5%. Por su parte, le siguen las acciones de MercadoLibre, aunque no hay grandes referencias en las primeras posiciones. También suben las acciones de Broadcom, que se anotan un repunte de más de un 2%.
Los movimientos dentro de las empresas relacionadas con la IA no son tan claros. Por un lado, Micron y AMD están en el terreno positivo, mientras que SuperMicro se ubica en la parte baja. Esto explica que el Nasdaq 100 no se vea castigado en exceso por los resultados de Nvidia, ya que
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.