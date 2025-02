El Nasdaq 100 sube ligeramente

El Nasdaq 100 ha abierto con ligeras subidas. La apertura de hoy refleja una continuación de la tendencia lateral. Los inversores están atentos a la política comercial de EE.UU. y a los acontecimientos en China. A pesar del sentimiento mixto en el mercado, Amazon consigue subidas tras presentar resultados y NVIDIA continúa con las subidas de los días anteriores. Por el contrario, Alphabet y Tesla presentan suaves caídas. Cotización del Nasdaq 100 Fuente: Plataforma de XTB Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Acciones del Nasdaq 100 Amazon (AMZN.US): Las acciones suben un 0,75% antes del informe de resultados del cuarto trimestre, con expectativas de sólidos resultados financieros. Las medidas regulatorias contra competidores como Shein y Temu podrían reducir la competencia en EE.UU., beneficiando a Amazon en medio de nuevos aranceles a las importaciones de esos rivales.

Ford (F.US) : Las acciones caen un 4,6% tras advertir sobre una caída en las ganancias para 2025, citando menores precios de vehículos y costos asociados al lanzamiento de nuevos modelos. Los analistas muestran preocupación por la capacidad de recuperación en la segunda mitad del año. Se espera que el EBIT ajustado del primer trimestre de 2025 sea equilibrado.

Honeywell (HON.US): Planea separar sus divisiones de aeroespacial y automatización para 2026 tras la presión del inversor activista Elliott. La reestructuración busca aumentar el valor para los accionistas. Honeywell reportó ganancias de 2,47 USD por acción, superando las estimaciones, pero sus acciones caen un 5,3%.

Qualcomm (QCOM.US) : Sus acciones caen un 3,4% debido a preocupaciones sobre la desaceleración en la demanda de teléfonos inteligentes, a pesar de los buenos resultados del primer trimestre. Los analistas temen un crecimiento bajo o plano en las ventas de dispositivos y el impacto de la estacionalidad de Apple en las previsiones de Qualcomm para el trimestre de marzo.

Skyworks (SWKS.US): Sus acciones se desploman un 22%, ya que una parte significativa de sus ingresos depende de Apple. Los inversionistas temen posibles dificultades debido a la menor demanda en el ecosistema de Apple, lo que afecta la perspectiva de Skyworks a corto plazo.

Ralph Lauren (RL.US): Las acciones suben un 15% después de elevar su previsión de crecimiento de ingresos anuales a un 6%-7% en moneda constante, frente al 3%-4% previo. Esta perspectiva positiva sigue a un sólido crecimiento en ventas regionales y un aumento del 11% en ingresos en el tercer trimestre, superando las expectativas.

Tesla (TSLA.US): Las ventas en Alemania caen un 59% en enero, marcando el nivel más bajo desde 2021. Factores como las acciones políticas de Elon Musk, cambios en la producción, escasez de inventario y el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos han contribuido a la caída. Las acciones de Tesla bajan un 2,8%

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.