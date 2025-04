El Nasdaq 100 sube más de 10% 📈

El anuncio de suspensi贸n de aranceles por parte de Trump impulsa a los 铆ndices estadounidenses Trump anunci贸 una suspensi贸n de 90 d铆as en los aranceles para aquellos pa铆ses que han optado por cooperar y han iniciado conversaciones de negociaci贸n con Estados Unidos. Al mismo tiempo, el presidente declar贸 un aumento de los aranceles de represalia sobre China al 125%. En respuesta a esta noticia, los 铆ndices estadounidenses est谩n registrando alzas r茅cord. El S&P 500 sube m谩s de 8%, el Nasdaq 100 sube m谩s de 10%, y el Dow Jones sube m谩s de 7%. Este repunte en los 铆ndices ha borrado casi por completo las p茅rdidas provocadas por el anuncio de aranceles de represalia de la semana pasada. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Opini贸n del Departamento de An谩lisis de XTB Espa帽a sobre la suspensi贸n de los aranceles de Trump La suspensi贸n de los aranceles supone una gran noticia para los mercados. No solo por la paralizaci贸n en s铆, sino porque demuestra que Trump est谩 dispuesto a sentarse a negociar. Pensamos que este puede ser un punto de inflexi贸n importante para cambiar el rumbo de los principales 铆ndices americanos y que muestra que la administraci贸n Trump es consciente del da帽o real de los aranceles en la econom铆a mundial y americana.聽 Ahora bien, esto no implica que tengamos que ver necesariamente una recuperaci贸n en V de las bolsas, tal y como vimos en la pandemia. De hecho, creemos que todav铆a podemos ver correcciones ante las tensiones comerciales que seguiremos viendo los pr贸ximos d铆as.聽Si bien las negociaciones con pa铆ses como Jap贸n o Corea del sur pueden ser sencillas, incluso con una Uni贸n Europea abierta a negociar, el dialogo con China seguir谩 siendo muy complicado y tambi茅n tiene consecuencias a nivel mundial.聽 Probablemente el despunte del rendimiento de los bonos del tesoro americano ha presionado a Trump a tomar esta decisi贸n, teniendo en cuenta las refinanciaciones a las que se enfrenta en este 2025. 聽 El Nasdaq 100 recupera m铆nimos de septiembre El Nasdaq 100聽ha superado el m铆nimo de septiembre en 18.379. Los compradores deben recuperar el nivel de 19.195 para evitar nuevas ca铆das, mientras que los vendedores apuntar谩n a una ruptura por debajo del m铆nimo de abril en 17.176, lo que podr铆a abrir la puerta a niveles a煤n m谩s bajos. El RSI ha superado niveles que usualmente anticipan un giro de tendencia.

