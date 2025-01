El Nasdaq-100 sube un 1,2% 📈

Las grandes tecnol贸gicas estadounidenses intentan recuperarse tras la liquidaci贸n de ayer 馃椊Nvidia sube un 6% Los futuros del Nasdaq 100 suben casi un 1,2%, ya que las acciones de las grandes tecnol贸gicas recuperan las ca铆das tras la liquidaci贸n de ayer. Nvidia sube m谩s del 6%, mientras que Meta, Taiwan Semiconductor y Apple suben entre un 2,8% y un 3,8%. Como se muestra en el siguiente panel, el sentimiento general en el mercado de valores de EE. UU. fuera del sector tecnol贸gico es mixto despu茅s de los datos macroecon贸micos m谩s d茅biles de lo esperado publicados hoy. Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. cayeron un -2,2% mes a mes en diciembre de 2024, y los datos de noviembre se revisaron a la baja del -1,2% al -2%. De manera similar, el 铆ndice de confianza del consumidor de Conference Board para enero decepcion贸, ya que los inversores esperaban una lectura en torno a 106 pero recibieron una cifra de 104,1, con un debilitamiento notable en la evaluaci贸n de las condiciones actuales. A pesar de esto, el d贸lar estadounidense se ha fortalecido significativamente antes de la decisi贸n de la Fed de ma帽ana, programada para las 20:00 horas. Bitcoin est谩 subiendo ligeramente, alcanzando una vez m谩s el nivel de $ 102,000.

El CEO de Scale AI afirma que DeepSeek ten铆a casi 50.000 chips de inteligencia artificial Nvidia H100, pero la compa帽铆a no inform贸 esto. Seg煤n una nota de Wedbush: "Los bajistas se perdieron el repunte hist贸rico de las acciones tecnol贸gicas en los 煤ltimos 2 a帽os y se perder谩n los pr贸ximos 2 a帽os, esperando interminablemente un cisne negro que acabe con el comercio de AI Revolution. Desde los d铆as de la Fed hasta los rumores de retrasos de Nvidia Blackwell hasta el Lunes Negro de Tokio... hoy no es diferente con DeepSeek... una oportunidad de compra". Hoy, OpenAI lanz贸 ChatGPT Gov en EE. UU., dise帽ado para agencias gubernamentales estadounidenses. Por otra parte, sigue sin estar claro si DeepSeek afectar谩 negativamente a los pedidos pendientes de los proveedores de infraestructura y a sus ingresos futuros. Fuente: xStation5 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.