El Nasdaq 100 sube y se prepara para los resultados de Nvidia

El Nasdaq 100 abre en positivo. Sorprenden las subidas por encima del 15% de Axon Enterprise Inc y del 12% en el caso de Intuit. También crece Nvidia un 3% en la sesión previa a la presentación de sus resultados del último trimestre del año. El índice cotiza en su mayoría en positivo a pesar de la abrupta caída de Applovin por séptimo día consecutivo. Mapa de sentimiento del Nasdaq 100 Fuente: Plataforma de XTB Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Nasdaq 100 Fuente: Plataforma de XTB El índice Nasdaq 100 ha caído por debajo de niveles clave de soporte: el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%, que coincide con el máximo de principios de diciembre en 21,668, y la media móvil de 50 días en 21,626. Estos niveles ahora actuarán como resistencia para los alcistas que intenten un rebote. Los bajistas, por otro lado, apuntarán a una nueva prueba del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%, con el primer soporte en la media móvil de 100 días en 21,241. El RSI ha rebotado desde una zona que históricamente ha llevado a reversiones en el índice, mientras que el MACD se está ajustando, lo que indica una posible reversión pronto. Zona alcista del Nasdaq 100 El líder en subidas del Nasdaq 100 en la sesión del miércoles es Axon Enterprise (AXON.US). La empresa sube más de un 15% impulsando al Nasdaq 100 hacia arriba en una sesión que parece tener los focos en las grandes tecnológicas. La empresa dedicada a la fabricación de aparatos de defensa personal y militar ha publicado resultados y ha superado las expectativas. En el último trimestre del año duplicó su beneficio y registró ingresos récord. Además, el fabricante de las herramientas Taser reportó un ingreso neto de 135,2 millones de dólares sobre ingresos de 575,1 millones, en comparación con los 57,1 millones de dólares de ingreso neto y los 544,3 millones en ingresos del año pasado. Además, las ganancias ajustadas por acción fueron de 2,08 dólares, superando las expectativas de 1,40 dólares. También, Intuit (INTU.US) crece más de un 12%. La empresa de softwares ha presentado resultados que han superado las expectativas. Ha mejorado sus ingresos y las ventas de sus productos y estima seguir haciéndolo gracias al aumento en la adopción de productos basados en inteligencia artificial por parte de sus consumidores. Por otro lado, Nvidia (NVDA.US) crece más de un 3% en la sesión previa a la publicación de sus resultados del último trimestre. La que se coronó como mejor acción del 2024 ahora está en el centro de todas las especulaciones. Tras su abrupta caída en enero y febrero debido a las dudas acerca de la viabilidad de su tecnología y la sostenibilidad de su gasto, Nvidia presentará los resultados que arrojen claridad a la valoración de la empresa. Por último, tras los resultados negativos publicados en la tarde de ayer sobre la disminución de ventas en Europa y la pérdida de cuota de mercado, hoy Tesla (TSLA.US) abre en verde. La empresa especializada en coches eléctricos inicia la sesión en positivo pero rodeada de una gran incertidumbre. Zona bajista del Nasdaq 100 Applovin cae más de un 19% en la apertura del mercado tras el anuncio de un posible comportamiento desleal de la empresa. La tecnológica podría haber incurrido en ilegalidades en su proceso de acceso y tratamiento de los datos de sus clientes, lo que le supondría una sanción regulatoria en el futuro. El valor de la cotización se sitúa ya muy por debajo de la cotización previa a la presentación de sus resultados en febrero. Apple rompe su racha positiva y abre la sesión en negativo. Tras la reunión con accionistas, la compañía ha tomado decisiones importantes sobre el futuro de las políticas de diversidad, igualdad e inclusión. La nueva deriva más conservadora de la compañía ha sido castigada por los inversores al inicio de la sesión. Por último, Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN.US) cotiza en negativo apuntándose pérdidas de casi el 2% tras liderar la cotización del Nasdaq 100 en la sesión de ayer. La farmacéutica experimenta una corrección del valor de su acción pero mantiene su tendencia alcista. ¿Cómo invertir en el Nasdaq? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

