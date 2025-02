La acción de Tesla cae junto con las ventas en Europa

Tesla (TSLA.US) experimenta caídas del 9% en la sesión del martes debido a los resultados de sus ventas en Europa. La empresa liderada por Elon Musk pierde un 45% de ventas en el viejo continente respecto al año anterior. Esta cifra preocupa a la gigante tecnológica. Estos datos se presentan junto con un aumento de la matriculación de coches híbridos y eléctricos en el continente que apuesta por modelos europeos y chinos. Tesla se enfrenta a una dura pérdida de su cuota de mercado en los países europeos. Cotización de las acciones de Tesla

Fuente: Plataforma de XTB Por otro lado, estos resultados aumentan la tensión e incertidumbre respecto al futuro de los aranceles que impondrá el nuevo gobierno del país americano al sector del automóvil europeo, en especial al alemán. Elevados aranceles podrían provocar la muerte de este mercado para Estados Unidos y la consolidación china como principal exportador y vendedor del mercado en Europa. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Así pues, China aventaja a Estados Unidos y a Tesla en la venta de vehículos eléctricos en el viejo continente y parece estar consolidando su posición en el mercado. Tesla por el contrario está experimentando momentos amargos. La que fue pionera en el sector de los coches eléctricos ahora compite contra gigantes consolidados que cuentan con cadenas de producción que compiten en calidad y en costes con la empresa americana; y por ahora parecen superarla.

