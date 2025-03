El Nasdaq baja un 2,5% lastrado por Tesla y Nvidia

Wall Street continúa su tendencia a la baja de las últimas semanas. El Nasdaq 100, el índice tecnológico de referencia, se desploma en el inicio de la jornada, cediendo en estos momentos un 2,50%. La incertidumbre general debido a los aranceles y su impacto en el crecimiento económico en la mayor economía del mundo está pesando sobre la confianza de los inversores. ¿Qué hay detrás de las caídas del Nasdaq 100? Uno de los principales argumentos para justificar las caídas del Nasdaq 100 y, en general, de Wall Street ha sido la entrevista emitida ayer por la noche del presidente Donald Trump, negándose a descartar que la economía estadounidense se contraiga este año y entre en recesión, diciendo que su agenda económica podría causar turbulencias a corto plazo que, en su opinión, impulsarían la prosperidad futura. Además, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha advertido sobre un período de desintoxicación a medida que la administración traslada la base del crecimiento hacia el sector privado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En las últimas semanas, se ha debatido en Wall Street sobre el nivel en el que el presidente consideraría que ya se ha hecho demasiado daño en el mercado de valores, conocido como el "Trump put", y en los últimos días también ha surgido el "Fed put", es decir, el nivel en el que la FED podría actuar para apoyar el mercado. Los bancos de Wall Street también están reconsiderando sus apuestas anteriores sobre el comportamiento del S&P este año. JPMorgan ahora cree que el índice podría caer hasta los 5.200 puntos (una caída de casi el 10% desde los niveles actuales) debido a la incertidumbre comercial, mientras que los analistas de Citi creen que las consecuencias de las políticas de Trump pueden hacer caer el S&P hasta los 5.500 puntos. Noticias corporativas en el Nasdaq 100 Parece que el negocio de Tesla en China avanza como si sus mejores días en el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo hubieran quedado atrás, lastrando las acciones de la empresa, que bajan hoy más de un 7%. El fabricante de automóviles fundado por Elon Musk ha estado retrocediendo en China durante los últimos cinco meses consecutivos, según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros del país. En este escenario, conviene remarcar que los envíos de Tesla se han desplomado un 49% en febrero respecto al año anterior, alcanzando tan solo 30.688 vehículos, la cifra mensual más baja desde julio de 2022, cuando envió solo 28.217 vehículos eléctricos en medio de la pandemia de Covid. Otra empresa del Nasdaq 100 que también está teniendo una sesión complicada es Nvidia, cuyas acciones sufren el efecto contagio del mercado y bajan un 3%. La caída se produce a pesar de que los ingresos de Taiwan Semiconductor hayan subido un 39% en los primeros dos meses, acelerándose a partir de 2024 en una señal de una demanda resiliente de los chips de Nvidia, que impulsan el desarrollo de IA. Otra empresa delLa caída se produce a pesar de que los ingresos de Taiwan Semiconductor hayan subido un 39% en los primeros dos meses, acelerándose a partir de 2024 en una señal de una demanda resiliente de los chips de Nvidia, que impulsan el desarrollo de IA.

