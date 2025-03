El S&P 500 retrocede un 1,5%

Key US benchmark from Wall Street tests 250 session average El comienzo de la nueva semana no le da tregua a los mercados americanos. En las operaciones previas a la sesión, se ha producido una venta masiva de acciones clave del sector tecnológico, incluidas Alphabet (-2,6%), Tesla (-4,0%), Microsoft (-1,5%), Apple (-1,3%), Meta (-2,65%), Nvidia (-2,6%) y Amazon (-2,1%). Además, los analistas han comenzado a revisar sus expectativas sobre el crecimiento del S&P 500 para este año. JP Morgan sugiere que su anterior previsión conservadora de 6.500 puntos podría no materializarse debido a la alta volatilidad e incertidumbre. Las previsiones sobre el nivel del S&P 500 para fin de año han dejado de aumentar, lo que es una señal bastante negativa desde una perspectiva histórica. Fuente: Bloomberg Finance LP. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desde un punto de vista técnico, también se observan señales muy débiles. La semana pasada, el S&P 500 cruzó por debajo de su media de 200 sesiones y actualmente cotiza aproximadamente un 1,3% por debajo de ella. El viernes, también se puso a prueba la media de 250 sesiones, que actualmente se sitúa en 5.670 puntos. Una situación similar se observó por última vez en octubre de 2023, cuando el S&P 500 cayó alrededor de un 4% por debajo de la media de 200 sesiones y un 2,5% por debajo de la media de 250 sesiones. En abril de 2022, se registró un descenso prolongado por debajo de estos promedios, con el S&P 500 permaneciendo bajo estos indicadores técnicos durante casi un año. Cotización del S&P 500 El S&P 500 ha perdido aproximadamente un 7,5% desde sus máximos de la segunda mitad de febrero y ha caído por debajo de los 5.700 puntos. En la sesión de hoy, el S&P 500 se apunta caídas del 1,5%. Fuente: Plataforma de XTB

