Trump amenaza a Japón con aranceles del 35%

La guerra comercial y Donald Trump vuelven a ser los protagonistas del mercado. Esta noche ha afirmado que no busca extender la fecha límite del 9 de julio para los acuerdos comerciales y amenazó con imponer aranceles de hasta el 35% a Japón, tras declarar a la prensa que era improbable un acuerdo con la cuarta economía más grande del mundo. Sin embargo, afirmó que Estados Unidos podría llegar pronto a un acuerdo con India. Trump podría aumentar sus aranceles a Japón "Escribiré cartas a muchos países, y creo que apenas están empezando a comprender el proceso", declaró Trump. "Tratamos con Japón, pero no estoy seguro de que vayamos a llegar a un acuerdo. Lo dudo con Japón. Son muy duros". Trump añadió que pediría a Japón que pague aranceles del "30%, 35% o la cifra que determinemos". Eso sería superior al 24% establecido inicialmente para Japón cuando se dieron a conocer los aranceles recíprocos el 2 de abril. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, declaró el miércoles su determinación de proteger los intereses nacionales del país. "Japón es diferente de otros países, ya que somos el mayor inversor en Estados Unidos y creamos empleos", declaró en un debate público, según informó Reuters. Una de las principales bazas de negociación del país asiático es la abundante compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos que tienen ahora mismo en sus manos y que en caso de venderlos podría generar un impacto al alza en la rentabilidad de los mismos. Parece que un punto de conflicto entre ambas regiones es que Japón ha dicho que no sacrificará a sus agricultores para conseguir exenciones arancelarias de Estados Unidos, mientras Tokio y Washington endurecieron sus posiciones en un enfrentamiento diplomático sobre el arroz. ¿Qué impacto tendrían los aranceles en la economía de Japón? La producción de arroz en Japón ha sido durante décadas un tema de intensa actividad política. El sector tiene una enorme importancia nacional y los agricultores han sido un apoyo crucial para el Partido Liberal Democrático, que gobierna desde hace tiempo. Estados Unidos exporta parte del arroz libre de aranceles a Japón en virtud de un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, pero Japón impone un impuesto a cualquier importación que supere un límite de 770.000 toneladas. Las negociaciones también parecen estancarse en un momento en que se ciernen dudas sobre la economía japonesa, que depende en gran medida de su industria automotriz. Esta industria emplea, directa e indirectamente, a más de 5,5 millones de personas, según la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles. Tokio ha exigido reiteradamente una exención total del arancel general del 25% que Washington aplica a las importaciones de automóviles, pero parece que tampoco han llegado a ningún acuerdo sobre ello. Algunos analistas pronostican que el Nikkei 225, en caso de no llegar a ningún acuerdo caerá al rango de 38.000 puntos, una disminución de más del 4%, en lugar de subir por encima de 40.000 si hay un acuerdo. El impacto en la caída del PIB de Japón podría llegar a ser del 1,2% negativo.



