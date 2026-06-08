Intel y Corning lideran el día: Intel sube ~8% por el interés de Google y Nvidia como fabricante de respaldo; Corning vuela +9% por un megacontrato con Amazon, confirmando su papel como ganador estructural de la IA

La geopolítica se relaja: Trump habla de un acuerdo cercano con Irán y Netanyahu frena represalias, reduciendo la prima de riesgo y apoyando el sentimiento; el petróleo retrocede y el mercado entra en modo alivio

Wall Street rebota tras el desplome del viernes: el Nasdaq 100 recupera +1,5% gracias a tecnología y semiconductores, mientras el resto de índices suben con menos fuerza, señal de un rebote táctico más que de un cambio de narrativa

Los índices bursátiles estadounidenses rebotan tras la fuerte venta de la semana pasada, que culminó con una caída superior al 4% en el Nasdaq el viernes. Los futuros del Nasdaq 100 suben casi 1,5% hasta los 29.300 puntos, mientras que el S&P 500, el Russell 2000 y el DJIA también se recuperan, aunque en menor medida, ya que las ganancias se concentran en tecnología y semiconductores.

El calendario macroeconómico de hoy está prácticamente vacío. En Europa, los datos mostraron una caída más pronunciada de lo esperado en los pedidos industriales de Alemania, mientras que el sentimiento inversor en la eurozona superó ligeramente las expectativas, aunque permaneció profundamente negativo. Mientras tanto, el Brent ha retrocedido de unos 94 USD a 93 USD por barril, lo que está apoyando la mejora del sentimiento de mercado.

Donald Trump declaró que un acuerdo con Irán está cerca, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habría retirado los planes de un ataque de represalia contra Irán tras los recientes bombardeos de Teherán. Los mercados interpretan estos acontecimientos como una señal de relajación de las tensiones geopolíticas.

Según The Information, Google y NVIDIA están considerando a Intel como fabricante de chips de respaldo. La noticia impulsa un fuerte rebote en Intel tras su reciente debilidad: la acción sube alrededor de 8%.

Amazon alcanzó un acuerdo con Corning para la producción de fibra óptica en Estados Unidos. Las acciones de Amazon llegaron a abrir casi 7% al alza antes de devolver parte de esas ganancias.

Gráfico del Nasdaq 100

Fuente: xStation

Noticias corporativas

Strategy (MSTR)

Las acciones de Strategy rebotan tras una de las peores semanas en la historia de la compañía. El valor perdió más del 24% la semana pasada, su peor desempeño semanal desde el colapso del mercado cripto tras la quiebra de FTX en noviembre de 2022.

La presión vino no solo de la corrección de Bitcoin, sino también de la decisión de la empresa de vender parte de sus BTC por primera vez desde 2022.

Aun así, Strategy mantiene su estrategia de acumulación a largo plazo. La compañía anunció la compra de 1.550 BTC adicionales, por un valor aproximado de 101 millones de USD. Para los inversores, esto refuerza la idea de que el equipo de Michael Saylor sigue viendo las caídas como oportunidades para aumentar exposición. Con el rebote de casi 4% de Bitcoin, las acciones de Strategy suben alrededor de 4%.

Corning (GLW)

Corning es protagonista hoy tras anunciar un acuerdo plurianual con Amazon para suministrar fibra óptica destinada a la expansión de la infraestructura de centros de datos en EE. UU. El acuerdo, valorado en miles de millones de dólares, refuerza la posición de Corning como uno de los grandes beneficiarios del auge global de la IA.

Las soluciones de fibra óptica de la compañía son cada vez más importantes en la construcción de centros de datos modernos, permitiendo conectividad de alta velocidad entre servidores, procesadores de IA e infraestructura de red. La inversión también creará unos 1.000 empleos en las instalaciones de Corning en Carolina del Norte.

Los inversores reaccionaron con fuerza: las acciones subieron más de 9%, alcanzando máximos históricos.

Amazon (AMZN)

Para Amazon, el acuerdo con Corning supone otro paso en la aceleración de la infraestructura necesaria para servicios impulsados por IA. La creciente demanda de potencia computacional está impulsando inversiones no solo en procesadores y centros de datos, sino también en soluciones de red avanzadas capaces de manejar enormes volúmenes de tráfico.

Aunque la reacción del mercado fue más moderada que en el caso de Corning, las acciones de Amazon subieron alrededor de 1%. Los inversores ven el acuerdo como un movimiento estratégico para asegurar componentes críticos de su infraestructura de IA, uno de los principales motores de crecimiento de la compañía.

Nvidia (NVDA)

Nvidia anunció una colaboración con SK Hynix centrada en tecnologías de memoria avanzada utilizadas en su creciente ecosistema de “fábricas de IA”. La asociación es estratégica, ya que la HBM es uno de los componentes más críticos de la próxima generación de aceleradores de IA.

El mercado recibió la noticia positivamente, con las acciones de Nvidia al alza y actuando como uno de los principales motores de fortaleza del sector de semiconductores.

Marvell Technology (MRVL)

Marvell es uno de los valores más fuertes del día tras ser seleccionada para entrar en el S&P 500. La inclusión en el índice suele generar flujos automáticos desde fondos pasivos y ETFs que replican el benchmark.

El anuncio subraya el creciente papel de Marvell en el ecosistema de inteligencia artificial. La empresa se especializa en chips de red avanzados y soluciones para centros de datos esenciales para la infraestructura de IA.

Las acciones suben casi 8%, y acumulan más de 200% YTD, convirtiendo a Marvell en uno de los grandes ganadores del rally impulsado por la IA.

Flex (FLEX)

Flex también fue añadida al S&P 500, lo que impulsó sus acciones alrededor de 5%. La empresa es uno de los mayores proveedores mundiales de soluciones de fabricación y cadena de suministro para los sectores tecnológico e industrial.

Su inclusión refleja su creciente escala y mejora financiera. Para los inversores, pertenecer al S&P 500 aumenta la visibilidad y puede atraer más inversión institucional.

Nurix Therapeutics (NRIX)

Las acciones de Nurix Therapeutics subieron con fuerza tras anunciar una colaboración con Roche para el desarrollo y comercialización de bexobrutideg. El valor se disparó alrededor de 24%.

El programa se centra en tecnología de degradación de proteínas para tratar cáncer y enfermedades autoinmunes. Asociarse con una de las mayores farmacéuticas del mundo aumenta significativamente la credibilidad de la plataforma de investigación de Nurix y podría acelerar el desarrollo de la terapia.

La fuerte reacción del mercado sugiere que los inversores ven potencial comercial a largo plazo.

Gráficos de Intel y Corning