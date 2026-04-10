El Nasdaq recupera impulso y apunta a los 26.000 puntos.

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Wall Street cierra la semana en modo calma tensa, pero con un rebote del 9% desde mínimos
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La IA vuelve a dominar titulares: CoreWeave y Anthropic impulsan al sector
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Palantir, CrowdStrike y Palo Alto sufren por el “efecto Mythos”
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La IA vuelve a dominar titulares: CoreWeave y Anthropic impulsan al sector
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Palantir, CrowdStrike y Palo Alto sufren por el “efecto Mythos”
La última sesión de una semana turbulenta en Wall Street comienza con calma y un optimismo prudente. Desde el mínimo local del 31 de marzo, los principales índices estadounidenses ya han recuperado alrededor del 9%, regresando a niveles previos al inicio de la guerra en Irán, pese a la ausencia de perspectivas sólidas de paz en la región. Hoy, la mayoría de los futuros sobre los principales índices se mantienen cerca de los niveles de apertura, limitando las subidas a alrededor del 0,2%.
Aunque los precios del petróleo siguen cerca de los 100 dólares por barril, el mercado parece volver a centrar su atención en el sector tecnológico y la inteligencia artificial.
La próxima semana marca además el inicio oficial de una nueva temporada de resultados. El sector financiero será el primero en publicar: el lunes conoceremos las cifras de Goldman Sachs y FB Financial.
Datos macroeconómicos
La BLS publicó los datos de inflación de EE. UU. correspondientes a marzo. En línea con las expectativas del mercado, el crecimiento de los precios se aceleró de forma notable en medio del conflicto con Irán, aunque la lectura final quedó ligeramente por debajo del consenso. También se aprecia una diferencia clara entre la inflación general y la subyacente, lo que indica qué categorías de consumo están impulsando más los precios.
- Inflación CPI (a/a): 3,3% (esperado: 3,4%; previo: 2,4%)
- Inflación CPI subyacente (a/a): 2,6% (esperado: 2,7%; previo: 2,5%)
Gráfico Nasdaq 100
El gráfico muestra un retorno rápido y decidido del control comprador tras rebotar desde la zona de los 23.000 puntos. Las medias móviles EMA vuelven a mostrar impulso alcista y el MACD envía una señal claramente positiva. El escenario base parece ser un test de los 26.000 puntos; sin embargo, los alcistas deben vigilar un RSI en ascenso. Fuente: xStation5
Noticias corporativas
- CoreWeave (CRWV.US): El operador de infraestructura en la nube anunció una asociación con Anthropic. Uno de los principales desarrolladores de modelos de IA alquilará capacidad de computación a la compañía. Las acciones suben alrededor de un 3%.
- Lumentum Holdings (LITE.US): El CEO habló de una fuerte demanda para sus soluciones, impulsada por necesidades relacionadas con la IA. El valor sube más de un 2%.
- Nike (NKE.US): El conglomerado textil recibió una recomendación negativa por parte de una firma de inversión. Las acciones caen alrededor de un 1%.
- Palantir (PLTR.US): Uno de los principales proveedores de soluciones de IA para gobiernos y grandes empresas registra un nuevo descenso significativo. La caída se debe principalmente a preocupaciones sobre la competencia de las soluciones de Anthropic.
- Organon (OGN.US): La farmacéutica sube más de un 20% después de que Economic Times publicara que Sun Pharmaceutical podría adquirir la compañía por 12.000 millones de dólares.
- CrowdStrike (CRWD.US) y Palo Alto (PANW.US): Ambas vuelven a caer ante las dudas sobre las capacidades del modelo “Claude Mythos” de Anthropic.
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