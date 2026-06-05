El Nasdaq se hunde –1,3%: la rotación fuera de la IA golpea con fuerza

Los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 retroceden 1,3% y 0,6%, respectivamente, mientras que los futuros del Dow Jones muestran mayor resiliencia, con una caída de solo 0,2%. Los sectores no tecnológicos están superando al mercado, ya que los inversores rotan fuera de valores ligados a la IA y a los semiconductores.

Los datos laborales de EE. UU. más fuertes de lo esperado, combinados con la debilidad persistente del sector tecnológico, están impulsando una venta generalizada en fabricantes de chips, incluidos productores de memoria como Micron y SanDisk. Las acciones de Nvidia caen más de 2%, mientras que TSMC pierde casi 3,5%, a pesar de que la dirección reiteró expectativas de crecimiento sostenido y plurianual impulsado por la IA.

El sector de semiconductores sigue bajo presión

Los fabricantes de chips continúan sufriendo ventas tras los resultados de Broadcom. Después del fuerte desplome del jueves, el sector permanece claramente en rojo:

Broadcom cae otro 4% tras desplomarse un 12,5% en la sesión anterior.

AMD pierde casi 5% .

Intel retrocede casi 6% .

Arm Holdings cae alrededor de 7%.

Los inversores se muestran cada vez más selectivos con los valores de IA y semiconductores tras un rally que llevó las valoraciones a niveles muy elevados en gran parte del sector.

Un sólido informe laboral en EE. UU. apoya al dólar

La economía estadounidense añadió 172.000 empleos no agrícolas en mayo, muy por encima de los 80.000 esperados. La tasa de desempleo se mantuvo en 4,3%, en línea con las previsiones.

Los datos reforzaron al dólar y elevaron los rendimientos de los Treasuries, mientras aumentan las dudas sobre si la Reserva Federal tendrá incentivos para recortar tipos en el corto plazo.

Gráfico del S&P 500

El contrato del US500 se encamina a registrar su primer descenso semanal en diez semanas. A pesar de la debilidad, el índice se mantiene mejor que el US100, aunque las grandes tecnológicas siguen pesando debido a su fuerte ponderación.

La zona alrededor de la EMA50 (línea naranja), cerca de 7.330 puntos, aparece como el primer soporte importante en un escenario bajista. Este nivel está reforzado por reacciones previas del precio y podría convertirse en un punto clave de batalla entre compradores y vendedores si continúa la presión bajista.

Fuente: xStation5

Source: xStation5

Noticias del mercado estadounidense

Citi mantiene una visión constructiva sobre la renta variable pese a señales crecientes de exuberancia. La estratega Beata Manthey destacó que los índices globales siguen cerca de máximos históricos, las valoraciones parecen exigentes en varios segmentos, el sentimiento inversor es cada vez más optimista y el aumento de OPVs y emisiones refleja un fuerte apetito por riesgo. Aunque estos factores no implican necesariamente un techo inminente, sí indican que más indicadores están entrando en zonas de riesgo elevado.

DocuSign decepciona con su previsión de ingresos. Las acciones caen alrededor de 4% después de que la guía del segundo trimestre no impresionara al mercado. La dirección espera ingresos entre 865 y 869 millones USD, en línea con el consenso de 866 millones, pero sin ningún catalizador positivo adicional.

Fuente: xStation5