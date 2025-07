El Nasdaq sigue batiendo récords impulsado por los datos de empleo

El Nasdaq continúa su racha alcista y rompe nuevos máximos históricos. En la sesión de hoy, el índice sube un 0,90% hasta alcanzar los 20.577 puntos, liderado por las grandes empresas tecnológicas. Este comportamiento refuerza el atractivo del Nasdaq como referente del sector tecnológico a nivel global. Empleo en EE.UU.: un motor para el Nasdaq Uno de los principales factores que impulsan el rendimiento del Nasdaq es el sólido crecimiento del empleo en Estados Unidos. En junio, las nóminas no agrícolas aumentaron en 147.000 y la tasa de desempleo cayó al 4,1%, superando las expectativas por cuarto mes consecutivo. Estos datos reflejan un mercado laboral fuerte, que contribuye al optimismo de los inversores y al buen comportamiento de las acciones del Nasdaq. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar de la incertidumbre sobre los aranceles, las empresas no están recortando personal, lo que refuerza la confianza en la estabilidad económica. Esto se traduce en un entorno favorable para los valores tecnológicos que dominan el Nasdaq 100. Dólar débil, impulso adicional para las tecnológicas del Nasdaq El dólar estadounidense ha sufrido su mayor caída semestral desde los años 70, con un retroceso superior al 10% frente a una cesta de divisas. Esta debilidad favorece especialmente a las llamadas "7 magníficas", un grupo de gigantes tecnológicos del Nasdaq, que obtienen aproximadamente el 55% de sus ingresos en el extranjero. La depreciación del dólar mejora su competitividad global y sus márgenes de beneficio. Bonos del Tesoro y expectativas de tipos: impacto indirecto en el Nasdaq Los rendimientos de los bonos del Tesoro han subido notablemente tras los sólidos datos de empleo, lo que reduce las probabilidades de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en julio. Las probabilidades han pasado del 25% al 6% en apenas un día, y para septiembre bajaron del 100% al 75%. Esta menor expectativa de estímulos podría moderar las subidas, aunque el Nasdaq sigue mostrando resiliencia gracias al buen desempeño de sus principales componentes. Empresas destacadas en el Nasdaq 100 Tripadvisor (TRIP) : Las acciones suben un 18% tras conocerse que Starboard Value , un inversor activista, ha adquirido una participación superior al 9% en la empresa de viajes online, valorada en unos 160 millones de dólares.

Datadog (DDOG) : Las acciones escalan un 12% luego de anunciarse su incorporación al índice S&P 500 , reemplazando a Juniper Networks tras su adquisición por Hewlett Packard Enterprise. Bank of America ha incluido a Datadog entre sus 10 principales ideas de inversión para el tercer trimestre.

Nvidia, Intel y empresas ligadas a la inteligencia artificial mantienen su tendencia alcista, reforzando el dominio del sector tecnológico en el Nasdaq. Por otro lado, Robinhood (HOOD) cae un 5% después de que OpenAI desmintiera cualquier vinculación con los tokens de acciones que ofrece la plataforma de inversión.

