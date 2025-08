🎯 Idexx sube un 26 % y mejora previsiones 📈

Las acciones de Idexx Laboratories subieron un 26 % hasta los 676 USD por acción tras presentar sólidos resultados del segundo trimestre, que superaron las expectativas de Wall Street y elevaron su previsión anual. Los ingresos aumentaron un 11 % interanual hasta los 1.110 millones USD, impulsados principalmente por el segmento Companion Animal Group (CAG), que generó 1.020 millones USD (+11 % interanual), incluyendo la instalación de aproximadamente 2.400 dispositivos diagnósticos InVue Dx, un nuevo producto que superó las expectativas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El beneficio por acción (BPA) subió a 3,83 USD desde los 2,44 USD del año anterior, superando ampliamente el consenso de los analistas, que era de 3,30 USD. El margen bruto mejoró hasta el 62,8 %, y el beneficio operativo aumentó un 41 % hasta los 373 millones USD. Principales datos financieros: Ingresos (2T): 1.110 millones USD (+11 % interanual); consenso: 1.070 millones USD Ingresos CAG: 1.020 millones USD (+11 % interanual); consenso: 880,2 millones USD Ingresos segmento Water: 51,0 millones USD (-9,1 % interanual); consenso: 50,7 millones USD Ingresos LPD: 31,8 millones USD (+4,8 % interanual); consenso: 31,2 millones USD

Margen bruto: 62,8 % vs. 61,7 % interanual; consenso: 62,2 %

Beneficio operativo: 373 millones USD (+41 % interanual); consenso: 352,5 millones USD

BPA (2T): 3,83 USD vs. 2,44 USD interanual; consenso: 3,30 USD

Guía de BPA para el año fiscal 2025: 12,40–12,78 USD (anterior: 11,93–12,43 USD)

Guía de ingresos para el año fiscal 2025: 4.210–4.280 millones USD (anterior: 4.100–4.210 millones USD)

Número de dispositivos InVue Dx instalados en el 2T: aprox. 2.400 La dirección atribuyó el éxito a la sólida adopción global de las tecnologías diagnósticas de Idexx, en particular el analizador InVue Dx, que mejora el flujo de trabajo de los veterinarios y proporciona resultados más rápidos. El CEO Jay Mazelsky destacó que el crecimiento está impulsado por la innovación y la resiliencia del mercado de salud animal, y declaró: “Observamos un impulso excepcional en las instalaciones de InVue Dx, superando nuestras expectativas.” El crecimiento también fue respaldado por el aumento en las ventas de consumibles (+15 %), la fuerte demanda de servicios de laboratorios de referencia y sistemas de imagen. Los mercados internacionales, especialmente en pruebas de agua, también registraron un crecimiento de dos dígitos. Perspectivas: De cara al futuro, Idexx elevó su previsión anual. Ahora espera un BPA en el rango de 12,40–12,78 USD (anteriormente: 11,93–12,43 USD) y unos ingresos de entre 4.210 y 4.280 millones USD (anteriormente: 4.100–4.210 millones USD). Los analistas interpretan estas revisiones como una señal de confianza, a pesar de las preocupaciones sobre una posible caída en el volumen de visitas veterinarias. La empresa también reafirmó un plan de inversión de capital de 160 millones USD y prevé un margen operativo de entre el 31,3 % y el 31,6 %. Se espera que el crecimiento continúe impulsado por el envejecimiento de la población de mascotas, la demanda sostenida de diagnósticos y la expansión de la presencia internacional. Fuente: xStation 5

