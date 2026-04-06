El Nasdaq sube pese al ultimátum de Trump: ¿rally temerario o confianza justificada?

Antes de la apertura de Wall Street, los futuros de los índices estadounidenses han cedido una pequeña parte de sus ganancias iniciales. Los futuros del Nasdaq 100 retrocedieron desde los 24.380 hasta los 24.300 puntos, aunque aún suben más del 0,7% en términos intradía. La atención de los inversores se centra en los datos del ISM de servicios de EE. UU. que se publicarán a las 15:00 GMT, así como en las negociaciones en curso entre mediadores estadounidenses y sus homólogos iraníes, que según los informes se estarían llevando a cabo a través de Pakistán.

Irán ha rechazado inicialmente reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de un alto el fuego, pero las conversaciones continúan. Donald Trump ha fijado el miércoles 8 de abril (1:00 GMT) como fecha límite clave para la siguiente fase del conflicto: escalada, incluyendo posibles ataques a infraestructuras, o desescalada.

Raymond James señala que, a pesar del estallido de la guerra con Irán, los mercados bursátiles han mostrado una resiliencia sorprendente, sin una venta masiva significativa. Según el banco, los sólidos datos macroeconómicos de principios de 2026 y la estructura del mercado del petróleo, con precios elevados concentrados en el corto plazo, han ayudado a estabilizar tanto los mercados de crédito como los de renta variable.