El Nasdaq sube pese al ultimátum de Trump: ¿rally temerario o confianza justificada?

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Antes de la apertura de Wall Street, los futuros de los índices estadounidenses han cedido una pequeña parte de sus ganancias iniciales. Los futuros del Nasdaq 100 retrocedieron desde los 24.380 hasta los 24.300 puntos, aunque aún suben más del 0,7% en términos intradía. La atención de los inversores se centra en los datos del ISM de servicios de EE. UU. que se publicarán a las 15:00 GMT, así como en las negociaciones en curso entre mediadores estadounidenses y sus homólogos iraníes, que según los informes se estarían llevando a cabo a través de Pakistán.
Irán ha rechazado inicialmente reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de un alto el fuego, pero las conversaciones continúan. Donald Trump ha fijado el miércoles 8 de abril (1:00 GMT) como fecha límite clave para la siguiente fase del conflicto: escalada, incluyendo posibles ataques a infraestructuras, o desescalada.
Raymond James señala que, a pesar del estallido de la guerra con Irán, los mercados bursátiles han mostrado una resiliencia sorprendente, sin una venta masiva significativa. Según el banco, los sólidos datos macroeconómicos de principios de 2026 y la estructura del mercado del petróleo, con precios elevados concentrados en el corto plazo, han ayudado a estabilizar tanto los mercados de crédito como los de renta variable.
Gráfico del Nasdaq 100
Los futuros del Nasdaq 100 han limitado la presión bajista hasta ahora, pero la próxima prueba clave para los inversores será el plazo fijado por Trump para alcanzar un acuerdo con Irán. Desde el punto de vista técnico, los futuros del Nasdaq 100 siguen dentro de un canal bajista y continúan cotizando por debajo de la media móvil de 200 sesiones, situada aproximadamente 200 puntos por encima.
Fuente: xStation5
Ed Yardeni sobre el mercado bursátil estadounidense
Ed Yardeni, fundador de Yardeni Research, mantiene una visión constructiva sobre el S&P 500, argumentando que las valoraciones actuales son relativamente atractivas y que la renta variable ha tendido a comportarse bien tras grandes conflictos militares de EE. UU.
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El S&P 500 subió en los dos años posteriores a cada uno de los últimos cuatro grandes conflictos: Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra del Golfo y Guerra de Irak, con ganancias entre el 31% y el 44%.
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Yardeni sostiene que los niveles actuales del mercado ofrecen puntos de entrada relativamente atractivos.
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El forward P/E alcanzó un máximo de 23 el pasado octubre y desde entonces ha caído alrededor de un 15%.
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Al mismo tiempo, los beneficios esperados han aumentado un 12,7%, alcanzando máximos históricos, lo que sugiere que la caída de las valoraciones refleja compresión de múltiplos, no un deterioro de los fundamentales.
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Inicialmente, la compresión estuvo impulsada por dudas sobre la rentabilidad vinculada a la IA, y posteriormente por temores de que el conflicto pudiera desencadenar una recesión global.
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A pesar de ello, los analistas no han revisado a la baja las expectativas de beneficios y continúan elevando previsiones.
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Según FactSet, el forward P/E a 12 meses ha caído a 19,8, por debajo de la media a cinco años (19,9) y ligeramente por encima de la media a diez años (18,9).
Fuente: xStation5
Noticias corporativas
- Netflix (NFLX.US). Las acciones suben casi un 2% en el pre‑market después de que Goldman Sachs mejorara su recomendación de “neutral” a “buy”, citando su liderazgo continuo en adquisición y desarrollo de contenido, así como un fuerte potencial de retornos de capital para los accionistas.
- Soleno Therapeutics. Las acciones suben alrededor de un 40% después de que Neurocrine Biosciences anunciara un acuerdo para adquirir la compañía por 53 USD por acción en efectivo, valorando la operación en unos 2.900 millones de dólares. La adquisición ampliará el portafolio de medicamentos de Neurocrine y reforzará su posición en endocrinología y enfermedades raras.
- Twilio. Las acciones suben más de un 3% tras una mejora de recomendación por parte de Jefferies, que pasó de “hold” a “buy”, destacando el papel clave de Twilio en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial basadas en voz.
Fuente: xStation5
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