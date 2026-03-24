Antes de la apertura del mercado estadounidense, los futuros del Nasdaq 100 cotizan a la baja, lastrados principalmente por la subida del precio del petróleo, que rebotó hasta 98 dólares por barril tras caer ayer a 91 dólares. El Nasdaq 100 ha caído por debajo de los 24.000 puntos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos han vuelto a situarse en torno al 5%, y la perspectiva de una resolución rápida de la crisis en Oriente Medio sigue pareciendo lejana.

El apetito por el riesgo, medido por la participación de los inversores minoristas en compras de acciones, ha caído hasta alrededor del 8%, el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2024, frente al 15% de noviembre de 2025 (y alrededor del 11,5% en el pico del rally “meme” de 2021). Actualmente se encuentra en niveles vistos durante los mercados bajistas de 2020 y 2022.

ha caído hasta alrededor del 8%, el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2024, frente al 15% de noviembre de 2025 (y alrededor del 11,5% en el pico del rally “meme” de 2021). Actualmente se encuentra en niveles vistos durante los mercados bajistas de 2020 y 2022. Se espera que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos llegue a Irán el viernes, y Donald Trump dio ayer a Irán cinco días para entrar en negociaciones, lo que podría alimentar aún más el sentimiento de aversión al riesgo hacia finales de semana ante la preocupación por una posible escalada de tensiones entre Washington y Teherán durante el fin de semana.

Gráfico del Nasdaq 100

La perspectiva técnica del Nasdaq 100 parece estar deteriorándose. Si los compradores no logran impulsar el índice por encima de la EMA de 200 sesiones (línea roja, 24.500 puntos), la presión vendedora podría aumentar, arrastrando potencialmente al índice hacia el nivel de 23.000 puntos.

Gráfico del petróleo

El petróleo se enfrió significativamente ayer y ahora intenta volver a situarse por encima de los 100 dólares por barril. El RSI se sitúa en 61 y se relajó notablemente durante la sesión anterior. Los niveles clave de soporte a largo plazo se encuentran en 91 dólares —definido por reacciones recientes del precio— así como en 84 y 72 dólares (las medias móviles EMA50 y EMA200).

Fuente: xStation5

Observando reacciones pasadas del mercado petrolero ante eventos geopolíticos, el repunte actual solo es superado realmente por la Guerra del Golfo a principios de los años 90. Los riesgos por el lado de la oferta hoy parecen al menos comparables, y aun entonces el movimiento no fue parabólico: estuvo precedido por fuertes correcciones.