El Nasdaq100 sube menos que otros índices de Wall Street

Wall Street demuestra fortaleza, con avances de los principales índices. El Russell2000 lidera las subidas, impulsándose un 1,50% hasta los 2.282,9 dólares, seguido por el Nasdaq100, que crece 3 décimas hasta los 19.405 dólares. El Dow Jones sube en niveles porcentuales muy similares hasta la resistencia de 42.700$. El índice Nasdaq-100 cotiza por debajo del máximo de principios de diciembre de 21.668. El máximo de mediados de noviembre en 21.255 sirve como primera resistencia a atacar para los alcistas más agresivos, con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 21.078 alineada estrechamente con el máximo de mediados de julio de 20.895, lo que proporciona soporte adicional. El índice viene de probar la media móvil simple de 100 días y rebotar inmediatamente después de tocarla, lo que subraya esta cota como una zona de soporte importante para los alcistas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para los bajistas, una zona clave son los máximos de agosto de 19.917$, como niveles críticos. El RSI se está acercando a un nivel de soporte clave que históricamente ha actuado como una zona de retroceso, lo que podría indicar una pausa o una reversión en la tendencia actual. Mientras tanto, el MACD continúa expandiéndose mientras mantiene la divergencia bajista, lo que sugiere cautela a los operadores alcistas. Noticias corporativas del Nasdaq100 Apple (AAPL.US) ha anunciado inusuales descuentos de iPhone en China, ofreciendo hasta 500 yuanes (68,50 dólares) de descuento en sus últimos modelos, incluido el iPhone 16 Pro, del 4 al 7 de enero. Esto sigue a la reducida previsión de ventas de iPhone de UBS para diciembre debido a la disminución de la demanda y la cuota de mercado en China. La firma mantiene una calificación neutral con un precio objetivo de 236 dólares, mientras que el consenso entre los analistas sigue siendo alcista con un precio objetivo medio de 245,27 dólares.

Alphabet (GOOGL.US) fue rebajada de Market Outperform a Market Perform por JMP Securities, citando preocupaciones antimonopolio. Existen posibles sanciones severas, incluida la desinversión forzosa del navegador Chrome y restricciones a los acuerdos de reparto de ingresos. A pesar de la rebaja, 47 de los 58 analistas mantienen calificaciones de compra, con un precio objetivo medio de 208 dólares, lo que implica un alza del 10%. Las acciones de Alphabet subieron un 37% en 2024.

Las acciones relacionadas con las criptomonedas suben a medida que Bitcoin gana terreno tras un final de año accidentado. MicroStrategy (MSTR.US) sube un 6,3% mientras que Coinbase (COIN.US) lo hace un 5%. ¿Cómo invertir en el Nasdaq100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

