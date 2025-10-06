Sanae Takaichi es la nueva líder del Partido Liberal Democrático (PLD) mientras el Nikkei 225 lidera la sesión y alcanza nuevos máximos.
Sanae Takaichi es la nueva líder del Partido Liberal Democrático (PLD) mientras el Nikkei 225 lidera la sesión y alcanza nuevos máximos.
La atención sobre la región Asia-Pacífico se centra en las elecciones japonesas, con Sanae Takaichi como líder del Partido Liberal Democrático (PLD). El Nikkei 225 se dispara un 5,1%, alcanzando un máximo histórico de 48.115 puntos. Se considera que Takaichi tiene la agenda fiscal y monetaria más expansiva entre los cinco candidatos del PLD que competían por reemplazar al primer ministro Shigeru Ishiba. Takaichi podría nombrar a Minoru Kihara como Secretario Jefe del Gabinete y restituir a Toshimitsu Motegi como Ministro de Asuntos Exteriores. El puesto en el Ministerio de Finanzas permanece vacante, lo que supone un incremento en la volatilidad del mercado.
El yen japonés se está debilitando, con el par USD/JPY subiendo un 1,9% hasta los 150,266. Los mercados han comenzado a descontar una política fiscal expansiva y una menor subida de los tipos de interés del Banco de Japón.
Otros mercados
El oro sube un 1,25% y se sitúa en los 3.930 dólares por onza, marcando un nuevo techo en el metal precioso. El petróleo cotiza al alza tras la moderada decisión de la OPEP+ de aumentar ligeramente la producción el próximo mes, muy por debajo de lo que esperaba el mercado. El aumento es menos de la mitad de lo que se había discutido inicialmente.
Seminario en directo
Conoce en directo con Manuel Pinto qué eventos económicos sobresalen esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta.
¡No te lo pierdas! 👇
Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.
Informes macroeconómicos
El indicador de inflación del Instituto Melbourne subió un 0,4% intermensual (anteriormente un −0,3%), elevando la tasa anual del 2,8% al 3,0%. Los datos complican las expectativas de nuevos recortes de tipos por parte del RBA a corto plazo.
El cierre del gobierno estadounidense sigue vigente, retrasando la publicación de algunos datos económicos y aumentando el ruido político. La Casa Blanca ha advertido de posibles despidos si las negociaciones siguen estancadas. Por otro lado, el conseno del mercado mantiene altas las expectativas de un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Fed a finales de este mes.
Los bancos advierten sobre el apalancamiento en los bonos del Tesoro corporativos de Bitcoin. Alrededor de 190 empresas cotizadas en bolsa poseen conjuntamente 1,01 millones de Bitcoin, gran parte de los cuales se financian mediante deuda o emisión de acciones. Los banqueros temen que una caída de precios pueda provocar ventas forzadas.
El oro roza los 4.000 $ mientras Oracle presiona a Wall Street 💰
Decisión de Tasas del RBNZ: El Mercado Espera una Mayor Flexibilización tras el Shock del PIB
Miembros de la Fed destacan cambios estructurales impulsados por la IA; Kashkari y Miran respaldan dos recortes de tasas este año 🔎
La Reserva Federal de Nueva York publica nuevas previsiones que muestran un aumento en las expectativas de inflación a 1 año 🔔
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.