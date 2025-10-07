Conclusiones clave Los datos regionales mixtos y un yen más fuerte se suman a una recogida de beneficios en Asia.

El Nikkei 225 retrocede desde máximos, cayendo un 1,2%. Este movimiento refleja una toma de beneficios tras un fuerte repunte en la sesión anterior. Por su parte, el yen continúa fortaleciéndose frente al dólar, con una subida intradiaria del 0,2%. Los datos de la balanza comercial de EE. UU. se iban a publicar hoy, pero este informe ha quedado en suspenso debido al cierre gubernamental. Otros informes económicos El gasto de los hogares en Japón aumentó un 2,3%, superando las expectativas del 1,2% y por encima del 1,4% anterior. Esta sólida lectura sugiere una mejora en la actividad de consumo. El Índice de Confianza del Consumidor de Westpac cayó un -3,5%, peor que el -3,1% anterior, lo que indica una cautela continua entre los hogares neozelandeses. La confianza empresarial en Nueva Zelanda también disminuyó, bajando a 18 desde los 22 puntos anteriores, lo que indica un peor sentimiento entre las empresas.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.