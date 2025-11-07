El Nikkei 225 retrocede un 1,2%

Los mercados bursátiles de Asia-Pacífico registran resultados mixtos, con los índices chinos cayendo entre un 0,10% y un 0,70%. Por su parte, el Nikkei 225 baja un 1,2%.

En el mercado de divisas, la volatilidad se mantiene baja durante la primera parte del día. El dólar estadounidense sube ligeramente (índice del dólar : +0,17%). Entre las divisas más débiles se encuentran el dólar neozelandés y el yen japonés, ambos con caídas de entre un 0,10% y un 0,20%. Por otro lado, el dólar australiano se sitúa entre las de mejor desempeño, con un alza de entre un 0,10% y un 0,15%.

Política monetaria

Beth Hammack, de la Reserva Federal de Cleveland, declaró que desea que la política monetaria se mantenga restrictiva, señalando que, si bien el escenario base es que no haya más aumentos, no se pueden descartar. Alberto Musalem, de la Reserva Federal de San Luis, destacó la resiliencia de la economía estadounidense y anticipó una desaceleración en el cuarto trimestre, seguida de una recuperación en 2026, al tiempo que advirtió que los aranceles y los grandes déficits representan riesgos de inflación al alza. Los funcionarios de la Reserva Federal siguen haciendo hincapié en una postura cautelosa, lo que indica que el banco central no tiene prisa por flexibilizar la política monetaria de forma agresiva.

El Banco Popular de China retiró un total neto de 1,57 billones de yuanes del sistema bancario mediante operaciones de mercado abierto, la mayor reducción de liquidez desde enero de 2024.

Informes económicos

En Japón, el gasto de los hogares aumentó un 1,8% interanual en septiembre (el quinto incremento consecutivo), pero no alcanzó las previsiones de un 2,5%, impulsado principalmente por el gasto en automóviles y ocio. Las exportaciones cayeron un 1,1% interanual (en USD), a pesar de las expectativas de crecimiento, mientras que las importaciones solo aumentaron un 1,0%, también por debajo de las previsiones.

JPMorgan comunicó a sus clientes que el mercado alcista de renta variable se mantiene intacto y que cualquier corrección debería considerarse una oportunidad de compra. El banco destacó el sólido crecimiento económico de Estados Unidos y los fuertes beneficios empresariales, además de pronosticar que el S&P 500 superará los 7.000 puntos.

Trump se reunió con líderes de Asia Central y anunció planes para profundizar la cooperación en materias primas críticas con el fin de reducir la dependencia de China. Un ejemplo de ello es la compra por parte de Cove Capital de una participación del 70% en depósitos kazajos. La iniciativa se describe como de carácter estratégico.

La Casa Blanca anunció que no emitirá licencias de exportación para los chips de IA restringidos de Nvidia diseñados para China, revirtiendo así las señales de flexibilidad que había dado el presidente Trump.

Tesla ha aprobado un generoso paquete de compensación de 10 años para Elon Musk, basado en el rendimiento y valorado en 1 billón de dólares, vinculado a hitos como la venta de 20 millones de vehículos anuales, 1 millón de robotaxis, 1 millón de robots humanoides y un aumento de la capitalización de mercado de 1,5 billones de dólares a 8,5 billones de dólares. En 2024, último ejercicio completo, Tesla entregó más de 1,7 millones de vehículos eléctricos.