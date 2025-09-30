El nuevo contrato en Los Ángeles impulsa las acciones de ACS

La compañía presidida por Florentino Pérez, ACS, ha logrado un nuevo hito al adjudicarse las obras de modernización del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El proyecto, diseñado para estar listo de cara a los Juegos Olímpicos de 2028, contempla la mejora de pistas y terminales dentro del actual perímetro aeroportuario, así como la renovación de los accesos viales.

Remodelación del aeropuerto de Los Ángeles

ACS ha asegurado un contrato estratégico en Estados Unidos para modernizar la terminal y las pistas del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, con una inversión global estimada en 1.500 millones de dólares. El proyecto adquiere especial relevancia al coincidir con la preparación de los Juegos Olímpicos de 2028. Estos eventos convertirán la infraestructura en un punto neurálgico de entrada y salida para millones de visitantes, lo que incrementa la urgencia de contar con instalaciones más eficientes, seguras y con mayor capacidad operativa.

La adjudicación recae en FlatironDragados, filial de ACS, que llevará a cabo las obras mediante una sociedad conjunta con la constructora sueca Skanska. Ambas compañías ya han recibido contratos preliminares por más de 600 millones de dólares, lo que refuerza tanto la visibilidad del proyecto como el flujo de ingresos garantizados para la empresa española en un mercado prioritario como el americano. La colaboración con Skanska resulta clave, ya que la firma escandinava aporta un profundo conocimiento del mercado norteamericano y una amplia experiencia en proyectos de gran escala. Esta combinación de capacidades técnicas y operativas no solo facilita la adjudicación de contratos de mayor envergadura, sino que también contribuye a mitigar riesgos en la ejecución.

La operación se enmarca en una tendencia global de aceleración de planes de modernización en los grandes aeropuertos internacionales, cuyos beneficios van más allá de lo inmediato. Para la región de Los Ángeles, la inversión se traduce en mejoras en movilidad, seguridad y sostenibilidad, consolidando la infraestructura como motor de desarrollo económico local. Para ACS, representa una oportunidad de reforzar su presencia en un mercado altamente competitivo y de ganar escala en proyectos de infraestructuras críticas.

De este modo, el contrato garantiza ingresos recurrentes en uno de los mercados más rentables para la compañía, al tiempo que diversifica su cartera de proyectos fuera de Europa. Si bien los márgenes en este tipo de obras suelen ser ajustados, la magnitud del proyecto y la visibilidad a medio plazo aportan estabilidad en un contexto de aumento de costes en materias primas y mano de obra. Participar en una obra de este tamaño no solo fortalece la marca ACS en Estados Unidos, sino que también la posiciona de manera privilegiada de cara a futuras licitaciones en aeropuertos y grandes infraestructuras urbanas, segmentos donde la demanda se mantiene sólida por la necesidad de modernizar activos críticos.

Las acciones de ACS avanzan un 1,35% en la sesión de hoy y un 39% en el acumulado del año.

Fuente: Plataforma de XTB