La bolsa hoy: Crecen las presiones inflacionarias globales

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) mantuvo el tipo de interés oficial (OCR) sin cambios en el 2,25%, aunque la decisión se alcanzó tras un empate de 3 a 3 en el comité y el voto decisivo de la Gobernadora Anna Breman.

Todos los responsables de la política monetaria coincidieron en que probablemente serán necesarias nuevas subidas de tipos; la discrepancia se centró únicamente en el momento de su inicio. La trayectoria actualizada de la OCR se revisó al alza de forma significativa, con una tasa final proyectada del 3,28% para junio de 2029. El dólar neozelandés se está apreciando entre un 0,5% y un 0,7% frente a las demás monedas del G10.

La Gobernadora Breman destacó que el conflicto en Oriente Medio fue la razón directa para mantener los tipos sin cambios en esta reunión. Incluso si el conflicto terminara de inmediato, se prevé que los efectos inflacionarios persistan durante un período más prolongado. Las interrupciones en el transporte marítimo han impulsado la inflación no solo a través de los precios del combustible, sino también mediante los costes generales del transporte y un menor crecimiento económico. Esto significa que una resolución geopolítica por sí sola no eliminará la necesidad de un mayor ajuste monetario.

Informes económicos

La inflación del IPC en Australia en abril se desaceleró al 4,2% interanual, por debajo de las expectativas del mercado, principalmente debido a una reducción temporal del impuesto a los combustibles. Al mismo tiempo, la inflación subyacente promedio ajustada subió al 3,4%, el nivel más alto desde finales de 2024.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, y sus declaraciones oficiales sugieren la posibilidad de una subida de tipos en la reunión del 16 de junio. Ueda describió el conflicto en Oriente Medio como la "quinta crisis petrolera" para Japón.

Conflicto geopolítico en Oriente Medio

Estados Unidos atacó embarcaciones iraníes acusadas de desplegar minas cerca del estrecho de Ormuz, lo que provocó una respuesta iraní y nuevos ataques estadounidenses. A pesar de esto, el negociador iraní permanece en Qatar, lo que indica que los canales diplomáticos siguen funcionando.

El Brent está cayendo por debajo de los 95 dólares por barril, mientras que el WTI corrige hasta los 91,90 dólares por barril..

En paralelo, la administración Trump parece estar dando a Israel margen de maniobra para operar contra Hezbolá en el Líbano. Según informes, Israel eliminó al nuevo comandante de Qassam.