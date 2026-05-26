- El Ibex 35 consolida niveles tras las fuertes subidas de la sesión anterior, con Repsol liderando los avances apoyada por el nuevo repunte del petróleo.
- Las tensiones cerca del estrecho de Ormuz vuelven a presionar al sector turístico y a las compañías más sensibles al aumento de costes energéticos.
- Wall Street mantiene el impulso gracias a inteligencia artificial y semiconductores, mientras la caída de las rentabilidades de los bonos reduce temporalmente el miedo a nuevas subidas de tipos.
- El Ibex 35 consolida niveles tras las fuertes subidas de la sesión anterior, con Repsol liderando los avances apoyada por el nuevo repunte del petróleo.
- Las tensiones cerca del estrecho de Ormuz vuelven a presionar al sector turístico y a las compañías más sensibles al aumento de costes energéticos.
- Wall Street mantiene el impulso gracias a inteligencia artificial y semiconductores, mientras la caída de las rentabilidades de los bonos reduce temporalmente el miedo a nuevas subidas de tipos.
Las bolsas mundiales mantienen el tono positivo y siguen celebrando el acercamiento entre Estados Unidos e Irán, pese a los últimos enfrentamientos militares registrados cerca del estrecho de Ormuz. Aunque todavía persisten dudas sobre algunos puntos del acuerdo y el alto el fuego continúa siendo frágil, el mercado sigue comprando el escenario de paz y los principales índices vuelven a situarse cerca de máximos históricos.
El Ibex se estabiliza con Repsol liderando los avances
El Ibex 35 consigue estabilizarse tras las fuertes subidas de la sesión anterior, con las compañías ligadas a materias primas y energía liderando los avances. Repsol destaca entre las mejores del día al beneficiarse del nuevo repunte del petróleo tras los ataques registrados durante la pasada noche.
En el lado contrario aparecen las empresas relacionadas con turismo y transporte, penalizadas por el encarecimiento energético y el temor a que nuevas tensiones en Oriente Medio vuelvan a afectar al tránsito marítimo y al coste del combustible.
Entre los protagonistas empresariales destaca también Mapfre, que descuenta hoy el reparto de dividendo y recibe además una valoración menos favorable por parte de una casa de análisis.
Mientras tanto, continúa el debate sobre la nueva política de retribución de Telefónica. Nuestra visión es positiva respecto a priorizar la generación de caja frente al beneficio contable, ya que la capacidad real para sostener dividendos depende del flujo de caja libre y no únicamente del resultado neto. Sin embargo, pensamos que Telefónica ya no compite exclusivamente como valor de dividendo y que el proceso de reestructuración seguirá condicionando la remuneración al accionista durante los próximos años.
Más allá del Ibex 35, en Europa Ferrari vuelve a situarse en el foco tras la presentación de su primer modelo totalmente eléctrico. El mercado ha reaccionado con cautela y las acciones corrigen ante las dudas sobre la aceptación del vehículo dentro del segmento más purista del lujo, en un momento donde la penetración del coche eléctrico de alta gama continúa siendo inferior a las expectativas iniciales.
Wall Street mantiene el impulso de la inteligencia artificial
Wall Street mantiene el tono positivo liderado nuevamente por fabricantes de semiconductores y compañías vinculadas a inteligencia artificial. Además, la caída en las rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidense ha reducido temporalmente el temor a nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.
En el plano macroeconómico, la confianza del consumidor mostró cierta moderación durante mayo, reflejando una normalización en la percepción sobre la economía tras el impacto del encarecimiento energético asociado al conflicto en Irán.
Por último, el oro y la plata corrigen pese al descenso de los rendimientos de los bonos estadounidenses. El fortalecimiento del dólar y el repunte del precio del petróleo están restando atractivo a los metales preciosos, mientras el mercado continúa reduciendo parcialmente posiciones defensivas.
📊Comentario del día - ¿Comprar con el rumor y vender con la noticia?
Calendario del día: Foco en la geopolítica
El precio del petróleo baja de los 100 dólares: ¿del shock de Ormuz a una guerra de precios?
🔴Directo: ¿Hacia una crisis de deuda global?
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