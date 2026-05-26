Las bolsas mundiales mantienen el optimismo pese a los nuevos ataques sobre Irán y la fragilidad del alto el fuego. El mercado sigue apostando por un escenario de paz, mientras la inteligencia artificial continúa actuando como principal soporte de Wall Street.

Los precios del crudo repuntaron después de que las fuerzas estadounidenses atacaran plataformas de lanzamiento de misiles en Irán y embarcaciones que intentaban colocar minas, lo que ensombreció las perspectivas de una reanudación del flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz. La acción selectiva de anoche es claramente una advertencia de que el alto el fuego sigue siendo frágil.

La gran cuestión ahora es si el mercado está descontando demasiado rápido el final del conflicto o si, por el contrario, el alivio geopolítico puede convertirse en un nuevo catalizador alcista. El avance de la inteligencia artificial, unido a la mejora del sentimiento inversor, sigue actuando como uno de los principales soportes del mercado.

Parte de este movimiento puede explicarse por el fuerte componente de FOMO (fear of missing out) que domina actualmente el mercado: los inversores prefieren mantener exposición ante la posibilidad de una resolución del conflicto mientras Wall Street sigue impulsado por la narrativa de la IA, lo cual está permitiendo un cambio de paradigma global.

El mercado taiwanés, repleto de empresas ligadas a la inteligencia artificial, acaba de superar al índice indio en capitalización bursátil, ya que India cuenta con muchas menos compañías de este tipo, algo similar a lo acontecido hace unas semanas cuando Corea del Sur adelantó al Reino Unido. Además, Japón sigue destacando.

Japón quiere volver al centro del tablero

Japón vuelve a ganar protagonismo entre los inversores internacionales después de años fuera del foco. El Nikkei acumula una subida cercana al 18% este año y del 47% en los últimos cinco años, apoyado por reformas corporativas, mejora de beneficios y el regreso de la inflación tras décadas de estancamiento.

Sin embargo, el verdadero cambio podría estar produciéndose en inteligencia artificial. Aunque Japón llegó tarde a la carrera, la adopción de IA aumentó un 3,4% durante el primer trimestre, más de tres veces el ritmo global, mientras el uso prácticamente se duplicó en apenas unos meses.

Además, Japón está empezando a atraer a algunos de los grandes nombres del sector. OpenAI, Anthropic o Perplexity ya han reforzado su presencia en el país, mientras que SoftBank se ha convertido en uno de los mayores apostantes mundiales por la IA tras comprometer alrededor de 60.000 millones de dólares junto a OpenAI, en una de las mayores inversiones anunciadas hasta la fecha.

La apuesta tiene lógica. Japón afronta algunos de los problemas que la inteligencia artificial promete resolver: envejecimiento poblacional, escasez de mano de obra, automatización industrial, barreras idiomáticas y productividad.

A esto se suma un elemento estratégico. Mientras Estados Unidos lidera software y China domina parte de las cadenas industriales, Japón mantiene una potente base manufacturera y liderazgo en automatización.

Para muchos inversores, Japón empieza a parecer menos una historia de recuperación y más una apuesta por el próximo ciclo tecnológico e industrial.

Aplanamiento de la curva: el mercado deja atrás los recortes

Mientras el mercado sigue pendiente del petróleo, Irán y la inteligencia artificial, el mercado de bonos empieza a lanzar otra señal que gana importancia entre los inversores: el aplanamiento de la curva de tipos estadounidense.

La diferencia entre la rentabilidad del bono americano a 5 y 30 años se ha reducido hasta niveles no vistos desde hace aproximadamente un año, reflejando que el mercado empieza a descontar un escenario de tipos elevados durante más tiempo.

Hace apenas unos meses el mercado descontaba varios recortes de tipos. Hoy empieza incluso a valorar la posibilidad de nuevas subidas hacia finales de año.

El movimiento está siendo impulsado principalmente por el tramo corto de la curva. Los bonos con vencimientos más próximos, especialmente sensibles a la política monetaria, han sufrido ventas ante la posibilidad de que la inflación vuelva a convertirse en el principal problema para la Fed.

Pero quizá lo más interesante es que la guerra con Irán ya no parece ser el único factor. Cada vez encontramos más elementos estructurales como el aumento de deuda pública, el gasto en defensa, la desglobalización y el enorme ciclo de inversión asociado a inteligencia artificial, centros de datos e infraestructura energética.

Ahora mismo el entorno es complicado. Por un lado existen fuerzas inflacionarias que impulsarán cualquier tramo de la curva, pero quizás en los vencimientos más largos empecemos a ver una caída de rentabilidades derivada de una mayor demanda de activos refugio.

Ferrari cae tras presentar su primer modelo 100% eléctrico

Ferrari ha presentado hoy el Luce, su primer modelo totalmente eléctrico, marcando uno de los mayores cambios estratégicos de su historia. Sin embargo, el mercado ha recibido la noticia con cautela y las acciones retroceden alrededor de un 7%, reflejando las dudas sobre cómo encajará esta nueva apuesta dentro de una marca construida alrededor del sonido de los motores V8 y V12.

La decisión llega además en un momento de fortaleza financiera. Ferrari registró en el primer trimestre unos ingresos de 1.850 millones de euros y un EBITDA de 722 millones, con un margen cercano al 39%, uno de los más elevados de toda la industria automovilística.

Sobre el papel, el Luce puede convertirse en un importante motor de crecimiento. El modelo partirá de precios próximos a 550.000 euros, multiplicando varias veces el ingreso medio de muchos Ferrari tradicionales. Además, la producción será limitada y abre nuevas oportunidades en personalización y programas exclusivos.

Pero el verdadero debate no está en las cuentas, sino en la identidad de marca.

Ferrari entra en un segmento donde incluso Lamborghini ha retrasado sus planes eléctricos, argumentando que la demanda en deportivos de lujo todavía es reducida. El precedente tampoco ayuda: modelos como el Porsche Taycan mostraron que la transición eléctrica puede generar resistencia entre los clientes más puristas.

Paradójicamente, el lanzamiento podría incluso aumentar el atractivo de los Ferrari de combustión. Modelos como el 812 Superfast o el F8 Tributo podrían beneficiarse de una mayor percepción de escasez en el mercado secundario.

Nuestra visión es que Ferrari no se juega únicamente vender un coche. Se juega demostrar que puede entrar en la era eléctrica sin perder el elemento que durante décadas la convirtió en una de las marcas más deseadas del mundo.

Ferrari no presenta solo un coche eléctrico. Presenta una prueba para saber si una de las marcas más icónicas del mundo puede electrificarse sin perder su alma.