🟡El oro cae antes de conocer el informe del PCE

Informe PCE a las 14:30 El oro est谩 experimentando una fuerte ca铆da de valor, un movimiento notable dada la debilidad simult谩nea del d贸lar estadounidense y las crecientes expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. La ca铆da del metal precioso se atribuye principalmente a la evoluci贸n positiva de las negociaciones comerciales entre EE. UU., China y otras econom铆as globales. Sin embargo, la publicaci贸n de los datos de hoy es significativa para las expectativas de tasas de inter茅s a largo plazo, aunque a corto plazo, es probable que las autoridades estadounidenses sigan priorizando las estad铆sticas del mercado laboral y el 脥ndice de Precios al Consumidor (IPC), que proporciona una medici贸n m谩s inmediata de la din谩mica de los precios al consumidor. Se espera que el informe de hoy muestre un aumento de la inflaci贸n general del PCE al 2,3% interanual desde el 2,1% anterior, con un modesto aumento mensual de tan solo el 0,1% intermensual. Mientras tanto, se prev茅 que la inflaci贸n subyacente del PCE suba ligeramente al 2,6% interanual desde el 2,5%, tambi茅n con una ganancia mensual m铆nima del 0,1%. La publicaci贸n tambi茅n incluir谩 cifras sobre ingresos y gastos personales. Los datos b谩sicos del PCE ser谩n especialmente cruciales para los participantes del mercado, ya que arrojar谩n luz sobre el impacto de los aranceles de Donald Trump en las cifras de inflaci贸n de mayo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

Un reciente repunte en los precios de los servicios justifica un repunte del PCE subyacente y tambi茅n mostrar谩 el impacto de los aranceles comerciales sobre los precios al consumidor. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB 驴Qu茅 es lo pr贸ximo para el oro? 聽 El oro est谩 experimentando una correcci贸n significativa durante la sesi贸n burs谩til de hoy, y parece que ha roto definitivamente por debajo del nivel de 3.300 y de sus medias m贸viles de 25 y 50 per铆odos. Si los datos de inflaci贸n resultan m谩s fuertes de lo esperado, esto podr铆a moderar la posibilidad de un recorte de tipos en septiembre, prolongando as铆 la correcci贸n del oro. Sin embargo, si la inflaci贸n no se acelera, podr铆a observarse un repunte por encima de la marca de 3.300 hoy mismo, allanando el camino para recortes de tipos m谩s r谩pidos por parte de la Fed.

