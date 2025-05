El oro cae por el acuerdo entre China y Estados Unidos

El oro cotiza a la baja durante la sesión, cayendo hasta un 3,5% en su mayor caída diaria desde el 23 de abril, debido al desplome de la demanda de este activo refugio tras las noticias sobre los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China. El precio del oro cae El lingote ha llegado a cotizar en su nivel más bajo desde principios de mes, mientras que el dólar continuó subiendo, encareciendo el oro para la mayoría de los compradores. Otro de los motivos por los que el oro está bajando es que los bonos también están subiendo debido a la expectativa de menores recortes de tipos por parte de la FED, y la venta de activos refugio por parte de los inversores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Durante las últimas semanas, el oro, debido a su consideración como activo refugio, se había visto fuertemente impulsado por la incertidumbre generada por Donald Trump, lo cual había permitido al oro ser el activo con mayor rentabilidad del mercado desde principios de año con una revalorización del 25%. Sin embargo, este fin de semana también se han juntado otras noticias que lastran el precio del oro. El alto el fuego entre India y Pakistán parece mantenerse tras cuatro días de enfrentamientos que llevaron a las dos naciones al borde de una guerra, y los mercados también están atentos a cómo el esfuerzo de Donald Trump por asegurar la paz en Ucrania llega a un momento decisivo, con Volodymyr Zelenskiy desafiando a Vladimir Putin a entablar conversaciones esta semana. Aunque podemos ver una caída en el corto plazo, el metal precioso también se ha visto impulsado por las fuertes compras de los bancos centrales y la actividad especulativa del comercio minorista chino, lo cual creemos que podría continuar en los próximos meses.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.