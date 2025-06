El oro cae un 1% hoy, ya que los mercados prevén mayores probabilidades de un alto el fuego entre Israel e Irán, a pesar de la difícil situación en Oriente Medio. Según dos fuentes iraníes y otras fuentes regionales, Irán solicitó a Qatar, Arabia Saudita y Omán que solicitaran a Donald Trump que presionara a Israel para que aceptara un alto el fuego inmediato. Además, el The Wall Street Journal informó, citando fuentes, que Irán da señales de querer reducir las hostilidades con Israel. Los mercados podrían interpretar este hecho como una señal de debilidad o incluso de que Teherán está perdiendo la guerra.

Los mercados consideran el cierre del estrecho de Ormuz un escenario poco probable, que afectaría no solo a los países del Golfo, sino también a las exportaciones iraníes y a China, que apoyó la respuesta militar iraní. Por ahora, el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz navega hacia Oriente Medio antes de lo previsto. Asimismo, una ofensiva más amplia de Irán contra Israel también enfrenta un riesgo limitado debido a varios factores, como la posibilidad de un arma nuclear israelí, el fuerte apoyo de Estados Unidos y países europeos, los problemas para cruzar la frontera iraquí y un importante riesgo de colapso económico. Según medios de comunicación, Irán declaró en privado que reanudará las conversaciones nucleares si Estados Unidos se mantiene al margen del conflicto Precio del Oro El oro y el petróleo reaccionan con una caída ante esta noticia, mientras que los mercados bursátiles mundiales suben hoy, impulsando la entrada de capitales en activos de riesgo. El bitcoin supera los 107.000 dólares y el dólar estadounidense sube casi un 1,4 %. Fuente: xStation5 Fuente: xStation5

