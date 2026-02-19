El crudo WTI sube actualmente un 1,30%, situándose en 65,90 dólares por barril. El petróleo Brent cotiza por encima de 70 dólares. La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a aumentar la prima de riesgo geopolítico.

Los informes sobre un estancamiento en las conversaciones diplomáticas y el aumento de la actividad militar estadounidense en la región han intensificado los temores de un posible ataque contra Irán. Los inversores están construyendo posiciones largas antes del fin de semana, ante el temor de que cualquier interrupción en el Estrecho de Ormuz pueda restringir significativamente la oferta global. Aunque episodios anteriores de tensión no provocaron subidas sostenidas, los analistas advierten que subestimar el riesgo actual podría ser un error, especialmente ahora que Irán insinúa la posibilidad de atacar infraestructura energética si la situación escala.

Contexto macroeconómico: un escenario más complejo

El panorama macro añade más incertidumbre. Las actas de la reunión de la Fed mostraron que los responsables siguen siendo cautos respecto a los recortes de tipos, e incluso algunos dejaron abierta la puerta a un nuevo endurecimiento si la inflación persiste —lo que respalda al dólar y a los rendimientos del Tesoro.

Al mismo tiempo, un posible fallo inminente del Tribunal Supremo sobre aranceles podría cambiar de forma significativa las expectativas sobre crecimiento económico y demanda de petróleo.

Una sorpresa positiva pro‑crecimiento —como la eliminación de aranceles— podría impulsar aún más los precios del crudo .

Datos macro débiles o señales más agresivas de la Fed podrían limitar las subidas, incluso con tensiones geopolíticas elevadas.

Perspectiva técnica del crudo

El crudo ha rebotado con fuerza desde la zona de soporte de 62–63 dólares y ahora está poniendo a prueba una resistencia clave en el rango 66–67 dólares. Una ruptura clara por encima de este nivel abriría el camino hacia 70,50 dólares y podría aumentar aún más la prima geopolítica en los precios.

Sin embargo, en ausencia de una escalada clara del conflicto, el mercado podría mantenerse dentro del rango actual, equilibrando el riesgo geopolítico con los fundamentos macroeconómicos.