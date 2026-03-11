El petróleo sube levemente en medio de tensiones con Irán y datos de inventarios en EE.UU.

Los precios del petróleo registran ligeras subidas después de la publicación del informe de inventarios de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), que mostró una caída mayor a la esperada en las reservas de combustibles, aunque los inventarios de crudo aumentaron más de lo previsto.

En particular, las reservas de gasolina descendieron con fuerza, superando ampliamente las expectativas del mercado.

Datos de inventarios en EE.UU.

Inventarios de crudo: +3,824 millones de barriles (previsión: +2,5 millones; anterior: +3,475 millones)

Inventarios de gasolina: -3,654 millones de barriles (previsión: -2 millones; anterior: -1,704 millones)

Inventarios de destilados: -1,349 millones de barriles (previsión: -0,947 millones; anterior: +0,429 millones)

Inventarios en Cushing: +0,117 millones de barriles (anterior: +1,564 millones)

Al mismo tiempo, Irán reiteró que el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz permanece cerrado para buques vinculados a Estados Unidos, Israel y sus aliados, incluidos aquellos países que permitan el uso de su espacio aéreo por parte de aeronaves estadounidenses. Hasta ahora, más de 10 embarcaciones han sido atacadas en el estrecho desde el 28 de febrero, lo que confirma que la navegación en la zona sigue siendo altamente peligrosa.

Por otro lado, parte del riesgo de interrupción del suministro podría mitigarse gracias a infraestructuras alternativas que evitan el paso por el Estrecho de Ormuz.

Actualmente:

Oleoductos alternativos tienen una capacidad cercana a 9 millones de barriles diarios .

El puerto saudí de Yanbu puede manejar aproximadamente 4,5 millones de barriles diarios.

Estas rutas alternativas ayudan a reducir parcialmente el impacto potencial sobre el suministro global de petróleo, aunque el estrecho sigue siendo uno de los puntos más críticos del comercio energético mundial.