La plata cae 3% en medio de la fortaleza del dólar y tensiones geopolíticas

Conclusiones clave La plata cae cerca de 3% hasta la zona de 85 dólares por onza , presionada por la fortaleza del dólar y los rendimientos de bonos.

hasta la zona de , presionada por la fortaleza del dólar y los rendimientos de bonos. Los inversionistas prefieren el oro en un entorno de mayor riesgo geopolítico por el conflicto en Medio Oriente.

por el conflicto en Medio Oriente. Técnicamente, 88 dólares es la resistencia clave, mientras que una caída bajo 80 dólares invalidaría el escenario alcista.

La plata registra caídas cercanas al 3% en los mercados globales, retrocediendo hacia la zona de 85 dólares por onza. El movimiento está impulsado principalmente por la fortaleza del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos de los bonos, factores que suelen presionar a la baja a los metales preciosos. Además, las crecientes preocupaciones sobre el panorama económico y la actividad industrial, en medio del fuerte aumento de los precios del petróleo, también están afectando la demanda de plata. En el mediano plazo, un encarecimiento abrupto del combustible podría reducir la actividad manufacturera, lo que impactaría negativamente en la demanda industrial del metal. Geopolítica y preferencia por el oro El conflicto en Medio Oriente continúa escalando, con Irán advirtiendo a los buques que no crucen el Estrecho de Ormuz. En este contexto de mayor incertidumbre geopolítica, los inversionistas están favoreciendo al oro, que históricamente tiende a comportarse mejor que la plata cuando aumenta el riesgo global.

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