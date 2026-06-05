El oro y el bitcoin bajan en medio del fortalecimiento del dólar estadounidense 📌

Los datos del mercado laboral estadounidense (NFP) impulsaron hoy a los inversores a regresar al dólar, elevando los rendimientos de los bonos del Tesoro y ejerciendo presión técnica sobre activos que tradicionalmente se consideran correlacionados negativamente con la fortaleza de la moneda estadounidense, como Bitcoin y el oro. Bitcoin ha caído por debajo de los 62.000 dólares y ahora registra un descenso de aproximadamente el 55% desde sus máximos recientes, mientras que el oro pierde alrededor del 1,5% y se ha desplomado por debajo de su media móvil exponencial de 200 días en el gráfico diario, un nivel de soporte clave para el impulso a largo plazo.
Análisis técnico: Oro (D1)
Un cierre diario por debajo de la EMA200 (línea roja) podría indicar el riesgo de una caída más pronunciada hacia la zona de los 4.100 dólares, correspondiente a los mínimos locales registrados en febrero. Este movimiento implicaría una corrección de aproximadamente el 30% desde el máximo histórico del oro.
Una ruptura a la baja de la formación triangular actual podría desencadenar otro impulso bajista, con el primer soporte importante ubicado cerca del mínimo anterior alcanzado durante el pánico. Por otro lado, una recuperación hacia el rango de 4.500-4.600 dólares aumentaría la probabilidad de una consolidación continua y podría preparar el terreno para una ruptura al alza, con la primera zona de resistencia importante ubicada alrededor de los 4.750-4.800 dólares.
Fuente: xStation5
Análisis técnico: Bitcoin (D1)
Observando la criptomoneda más grande del mundo, el pánico en el mercado se ha intensificado claramente. Bitcoin cotiza actualmente cerca de los 62.000 dólares, su nivel más bajo desde el 5 de febrero de 2026.
El indicador RSI se sitúa en 17,4, lo que señala condiciones de sobreventa extremas después de que el precio fuera rechazado nuevamente tras un reciente movimiento hacia territorio de sobrecompra cerca del nivel de 70.
Comparando el ciclo actual con el mercado bajista de 2021-2022, se revelan similitudes notables, en particular lo que podría describirse como una "tercera fase" de ventas por pánico. Durante la tercera gran caída en 2022, Bitcoin descendió hasta alrededor de los 22.000 dólares antes de encontrar finalmente un mínimo cerca de los 15.000 dólares en noviembre.
Si el descenso actual siguiera un patrón similar y se extendiera otro 30% desde los niveles actuales, implicaría un posible objetivo a la baja cerca de los 43.000 dólares. Al mismo tiempo, el nivel de 60.000 dólares sigue siendo una zona de soporte crucial para los alcistas. Una caída por debajo de ese umbral podría desencadenar una nueva ola de liquidaciones de posiciones largas y acelerar aún más la tendencia bajista.
Fuente: xStation5
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