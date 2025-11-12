El par dólar-yen japonés (USD/JPY) alcanza hoy sus niveles más altos desde febrero de 2025, acercándose al umbral psicológico de 155, impulsado por el conflicto abierto entre la nueva Primera Ministra, Sanae Takaichi, y el Banco de Japón. Takaichi, conocida por su defensa de una política fiscal expansiva y una flexibilización monetaria al estilo de la Abenomics, señala claramente que el Banco de Japón debería mantener los tipos de interés sin cambios "el mayor tiempo posible", y sus declaraciones de hoy (en las que enfatiza que "no podemos decir que Japón haya salido de la deflación") constituyen un llamamiento directo para que los tipos de interés permanezcan inalterados.

La realidad es que la economía japonesa se está contrayendo (se espera que el tercer trimestre confirme la contracción) y la inflación está comenzando a debilitarse ante la perspectiva de una caída de los precios de los alimentos, lo que proporciona al Banco de Japón una excusa teórica para posponer una subida de tipos. Actualmente, los mercados estiman solo un 24% de probabilidad de una subida en diciembre, mientras que alrededor del 50% de los analistas no prevén ningún movimiento hasta febrero de 2026, un cambio significativo respecto a las expectativas anteriores.

La postura de Takaichi hacia el Banco de Japón crea un escenario en el que el yen podría debilitarse incluso ante futuras subidas de tipos de interés. La intervención verbal del Ministro de Finanzas, Katayama, ha resultado ineficaz hasta el momento, lo que sugiere que el mercado espera una acción fiscal concreta por parte de Takaichi o un movimiento decisivo del Banco de Japón para modificar la trayectoria del yen.

Cotización del USD/JPY

Actualmente, el par USD/JPY presenta una tendencia alcista y sostenida en el largo plazo. El soporte clave es la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico).

Fuente : Plataforma de XTB