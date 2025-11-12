- El conflicto entre la nueva Primera Ministra, Sanae Takaichi, y el Banco de Japón impulsa el par dólar-yen japonés.
- Los mercados estiman solo un 24% de probabilidad de una subida de tipos en diciembre.
- El conflicto entre la nueva Primera Ministra, Sanae Takaichi, y el Banco de Japón impulsa el par dólar-yen japonés.
- Los mercados estiman solo un 24% de probabilidad de una subida de tipos en diciembre.
El par dólar-yen japonés (USD/JPY) alcanza hoy sus niveles más altos desde febrero de 2025, acercándose al umbral psicológico de 155, impulsado por el conflicto abierto entre la nueva Primera Ministra, Sanae Takaichi, y el Banco de Japón. Takaichi, conocida por su defensa de una política fiscal expansiva y una flexibilización monetaria al estilo de la Abenomics, señala claramente que el Banco de Japón debería mantener los tipos de interés sin cambios "el mayor tiempo posible", y sus declaraciones de hoy (en las que enfatiza que "no podemos decir que Japón haya salido de la deflación") constituyen un llamamiento directo para que los tipos de interés permanezcan inalterados.
La realidad es que la economía japonesa se está contrayendo (se espera que el tercer trimestre confirme la contracción) y la inflación está comenzando a debilitarse ante la perspectiva de una caída de los precios de los alimentos, lo que proporciona al Banco de Japón una excusa teórica para posponer una subida de tipos. Actualmente, los mercados estiman solo un 24% de probabilidad de una subida en diciembre, mientras que alrededor del 50% de los analistas no prevén ningún movimiento hasta febrero de 2026, un cambio significativo respecto a las expectativas anteriores.
La postura de Takaichi hacia el Banco de Japón crea un escenario en el que el yen podría debilitarse incluso ante futuras subidas de tipos de interés. La intervención verbal del Ministro de Finanzas, Katayama, ha resultado ineficaz hasta el momento, lo que sugiere que el mercado espera una acción fiscal concreta por parte de Takaichi o un movimiento decisivo del Banco de Japón para modificar la trayectoria del yen.
Cotización del USD/JPY
Actualmente, el par USD/JPY presenta una tendencia alcista y sostenida en el largo plazo. El soporte clave es la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico).
Fuente : Plataforma de XTB
Resumen diario: Termina el cierre, se desvanecen los recortes de tasas y el apetito por riesgo desaparece
¿Bessent anuncia una reducción de la presión arancelaria sobre los consumidores estadounidenses?
Mercado de valores: ¿Recuperación en Wall Street?
Repunte de Wall Street con las acciones de Nvidia disparándose un 6%
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.