El par EUR/NOK se dispara más de un 5%: ¿qué hay detrás?

Las expectativas de dos subidas de tipos del Norges Bank para finales de año pierden fuerza en el mercado

EE. UU. e Irán frenan los ataques cruzados en el Golfo y reanudan las conversaciones este martes en Doha

El par EUR/NOK avanza más de un 5% mensual arrastrado por la caída del crudo Brent hacia los 72 dólares

El par EUR/NOK ha subido más de un 5% durante el último mes, regresando a niveles que no se observaban desde la primera mitad de febrero, antes del estallido del conflicto en Irán. El factor clave detrás del debilitamiento de la corona noruega es la caída de los precios del petróleo crudo (-35% en comparación con el máximo de mayo).

El petróleo ronda los 70 dólares

Un barril de petróleo Brent cuesta actualmente poco más de 72 dólares, mientras que el precio del WTI ronda los 70 dólares. Parece haber un margen limitado para nuevas caídas, tal como indica la curva de futuros, que se ha aplanado considerablemente en los últimos tiempos.

Curva de futuros para el petróleo crudo WTI (2026 - 2037)

Fuente: Bloomberg

El precio de un barril de crudo WTI se sitúa actualmente por debajo de la media de los últimos 5 años (la cual se vio inflada por el choque energético derivado del ataque de Rusia a Ucrania).

Estacionalidad de los precios del petróleo crudo WTI (2021 - 2026)

Fuente: XTB Research

La tensión en Oriente Medio continúa

Los acontecimientos del pasado fin de semana representan una de las pruebas más serias para el memorando firmado entre Estados Unidos e Irán en junio.

El nuevo repunte de la tensión se desencadenó por un ataque de las fuerzas iraníes al buque portacontenedores M/V Ever Lonely, con bandera de Singapur. Donald Trump calificó este incidente como una "violación estúpida" del alto el fuego negociado una semana antes y anunció que Estados Unidos no lo dejaría sin respuesta. Esto dio lugar a ataques aéreos selectivos contra objetivos en el sur de Irán (incluyendo la zona del puerto de Sirik y la isla de Qeshm), donde se destruyeron depósitos de misiles, hangares de drones e infraestructura de vigilancia por radar.

En respuesta a los ataques estadounidenses, durante la noche del sábado al domingo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica llevó a cabo un bombardeo masivo con misiles y drones dirigido contra bases militares en los países del Golfo Pérsico: Kuwait y Baréin. El Ministerio del Interior de Baréin informó que uno de los misiles o sus fragmentos dañó un edificio residencial cerca del aeropuerto internacional.

Teherán amenazó oficialmente con que nuevas acciones militares por parte de EE. UU. llevarían a un "congelamiento completo de todos los procesos diplomáticos". Por su parte, Donald Trump advirtió en la plataforma X que si Irán no comienza a cumplir con lo acordado, Estados Unidos "terminará el trabajo militarmente".

A pesar del dramático intercambio de golpes y la agresiva retórica, el domingo por la tarde se produjo un giro inesperado. Bajo la presión de los mediadores internacionales (Catar y Pakistán), ambas partes decidieron desescalar el conflicto. Según informó Reuters citando a altos funcionarios estadounidenses, Washington y Teherán acordaron detener de inmediato los ataques mutuos y restablecer la libre navegación comercial en el estrecho para salvar el acuerdo marco desarrollado previamente.

Está previsto que las negociaciones se reanuden este mismo martes (30 de junio) en Doha. El principal punto de fricción sigue siendo el control sobre el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos y la ONU intentan establecer corredores marítimos independientes para los buques comerciales, algo a lo que Irán se niega alegando que vulnera su soberanía y su derecho de supervisión.

Una nueva escalada del conflicto, que impida restablecer por completo el tráfico en el Estrecho de Ormuz, plantea el riesgo clave para la trayectoria de los precios del crudo proyectada por la curva de futuros.

¿Subirá el Norges Bank los tipos de interés?

El debilitamiento de la corona noruega también se ha visto respaldado en los últimos días por un reajuste en las expectativas de los tipos de interés. Las previsiones de subidas de tipos por parte del Norges Bank para el cuarto trimestre del año han disminuido. Los mercados parecen tener cada vez menos fe en que se realicen dos movimientos al alza antes de finales de año, lo que puede vincularse principalmente a una menor preocupación por una crisis energética a largo plazo.

Previsión del mercado sobre la trayectoria de tipos del Norges Bank (2026)

Fuente: Bloomberg (22/06/2026)

Previsión del mercado sobre la trayectoria de tipos del Norges Bank (2026)

Fuente: Bloomberg (29/06/2026)

La próxima reunión del banco central no tendrá lugar hasta el 13 de agosto.

Datos macroeconómicos de Noruega

Antes de la próxima decisión del Norges Bank nos esperan dos lecturas de inflación. Prestamos atención sobre todo a la medida subyacente, que sigue siendo muy elevada (3,4%) y cuya fuerte inercia (en torno al 5% en tasa interanual trimestral) sugiere que los mayores precios de la energía se están trasladando al resto de la economía.

La presión sobre los precios se vio respaldada por el elevado crecimiento de los salarios. Recientemente, sin embargo, este incremento ha comenzado a ralentizarse de forma bastante clara, especialmente en términos reales. En el primer trimestre se situó en el 4,4% en el sector industrial, lo que se traduce en un aumento de poco más del 1% si se descuenta la pérdida de poder adquisitivo.

Esto se refleja en los datos de consumo. Las ventas minoristas de mayo mostraron una dinámica negativa por primera vez en un año (-2,5%). La confianza del consumidor también se está deteriorando.

Cotización del par EUR/NOK

El giro actual en el par EUR/NOK es lo suficientemente fuerte como para que el precio haya logrado romper al alza las medias móviles exponenciales EMA50, EMA100 y EMA150. La fuerza del impulso alcista actual viene confirmada por el indicador MACD: el histograma es creciente y las líneas se sitúan por encima de cero orientadas hacia arriba. Sin embargo, el indicador RSI (72,2) sugiere cautela, ya que ha entrado en zona de sobreventa, lo que anticipa el riesgo de una corrección local o una consolidación.